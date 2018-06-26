Путин распорядился выполнить его поручения по итогам прямой линии

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, состоявшейся 7 июня. Документ опубликован на сайте Кремля. Помимо большого блока поручений, касавшихся темы жилищных проблем, глава государства уделил внимание и другим, самым разнообразным темам.

Также он указал на необходимость обеспечить соблюдение требований Федерального закона «О дальневосточном гектаре», обратив особое внимание на исполнение административного регламента по предоставлению гражданам государственной услуги в данной сфере, а также на обеспечение транспортной доступности предоставляемых гражданам земельных участков.

Владимир Путин не оставил без внимания и тему субсидирования внутренних пассажирских авиаперевозок. Он поручил расширить перечень таких маршрутов и категорий граждан, которые могут ими воспользоваться, определив при необходимости источники дополнительного финансирования. Федеральной антимонопольной службе поручено организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты в целях недопущения их необоснованного роста.

Глава государства также указал на необходимость усилить координацию деятельности органов власти разных уровней в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Президент также потребовал проанализировать ситуацию с оплатой труда отдельных категорий бюджетников и принять исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда, а также представить предложения по обеспечению её дальнейшего роста. Российский лидер также поручил Министерству труда и соцзащиты совместно с Минздравом, Министерством науки и высшего образования, Министерством просвещения, Минкультом обеспечить дальнейший мониторинг показателей зарплаты бюджетников.

Следующим поручением стала организация мер по поддержке научных коллективов, разрабатывающих медизделия из биосовместимых и биоразлагаемых полимеров. Цель – довести результаты научных разработок до промышленного производства и ускорения их вывода на рынок, а также внедрения в практическую деятельность медицинских организаций

МВД РФ совместно с Минтруда и социальной защиты дано поручение принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в России, разрешений на временное проживание и видов на жительство и при необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство РФ. Кроме того, дано поручение представить предложения по установлению упрощённого порядка приёма в гражданство РФ отдельных категорий лиц, имеющих компетенции, востребованные российской экономикой.

Помимо этого, Путин рекомендовал правительству Ростовской области при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти оказать содействие гражданам, переселившимся в регион в результате конфликта на юго-востоке Украины, в решении проблем, связанных с их обустройством на территории России.

Еще один блок поручений касался темы эффективного использования наследия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В частности глава государства поручил сформировать инфраструктуру для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе для детского спорта, создать детские футбольные центры, детские и юношеские футбольные команды, обеспечить их участие в соревнованиях, организовать проведение крупных спортивных соревнований, в том числе по футболу, а также иных массовых спортивных мероприятий. В поручении указано, что созданные для проведения ЧМ-2018 объекты инфраструктуры следует использовать в качестве тренировочных баз для российских футбольных команд.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.06.18

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