Кабмину России могут предоставить право устанавливать для физических лиц плату при покупке товаров в зарубежных интернет-магазинах. Такие поправки с подачи правительства внесены ко второму чтению в законопроект «О таможенном регулировании в РФ», который находится на рассмотрении в Госдуме. Инициатива получила одобрение со стороны думского комитета по бюджету и налогам.

В документ предлагается внести следующий пункт: «Правительство Российской Федерации вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты», сообщает «Медуза». Дата второго чтения документа пока не назначена.

В настоящее время пошлиной в 30%, но не менее 4 евро за 1 кг облагаются покупки в зарубежных интернет-магазинах, стоимость которых за месяц составляет более 1 тысячи евро, а вес превышает 31 кг.

Ранее «Почта России» предложила снизить нынешний порог до 50 евро к 2021 году, а также ввести автоматическое списание пошлины при покупке товара в интернет-магазине. Как сообщал «Новый День», ФТС и вовсе настаивает на полном обнулении порога при уменьшении таможенного сбора до 20%. В этом случае, по подсчетам таможенников, бюджет получит дополнительно 25 млрд рублей в год. Минфин и Минкомсвязь, в свою очередь, в июне предложили снижать беспошлинный порог поэтапно. Согласно инициативе ведомств, с 1 тысячи евро беспошлинный порог снизится до 500 евро с 1 января 2019 года, а уже с 1 июля 2019 года – до 100 евро за каждую посылку. Впрочем, близкие к Белому дому источники тогда отмечали, что окончательное решение еще не принято.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.07.18

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