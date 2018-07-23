Россияне не готовы платить пошлины на покупки в интернет-магазинах

Жители России не хотят платить больше за товары из зарубежных интернет-магазинов. Более трети россиян готовы отказаться от заказов, если порог беспошлинного ввоза снизится до 200 евро. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом Ромир.

Только 9% респондентов заявили, что введение пошлин на мелкие покупки в Сети для них ничего не изменит. 35% готовы отказаться от заказов, чем платить больше. По их словам, снижение беспошлинного порога попросту сделает покупки в интернете невыгодными.

22% опрошенных заявили, что будут искать какие-нибудь лазейки, чтобы не платить сбор, если он будет введен. 27% сообщили, что уже ищут варианты, которые позволят избежать уплаты пошлины.

В целом к идее о снижении лимита посылок, необлагаемых пошлинами, положительно относятся только 20% россиян, резко отрицательно инициативу воспринимают 27% респондентов. Чаще всего одобрительно высказываются молодые люди в возрасте до 25 лет. В то время как в самой старшей возрастной группе – от 55 до 60 лет – «за» выступили только 14%, отмечают социологи.

В российском правительстве давно обсуждаются различные варианты снижения беспошлинного порога для товаров, купленных в зарубежных интернет-магазинах. Различные ведомства предлагают поэтапно снижать стоимость и вес покупки, которая не облагается ввозным сбором. Так, например, Федеральная таможенная служба предлагала и вовсе отказаться от каких-либо лимитов и ввести пошлины на все зарубежные покупки в Сети.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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