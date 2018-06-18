В России хотят ввести пошлины на все интернет-покупки из-за границы

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает с 2020 года обнулить порог стоимости необлагаемых пошлиной покупок в зарубежных интернет-магазинах. По мнению таможенников, это позволит пополнить бюджет на 25 млрд рублей в год.

Комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли ФТС направила Минфину, пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников. В настоящее время пошлиной в 30%, но не менее 4 евро за 1 кг облагаются покупки, стоимость которых за месяц составляет более 1 тысячи евро, а вес превышает 31 кг.

Ранее страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС с 2019 года до 500 евро, а с 2020 года – до 200 евро.

Согласно инициативе ФТС таможенный платеж должен быть снижен с 30% до 20% и введен сбор пошлины в 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро. «Этот шаг должен стать этапом на пути к обнулению порога беспошлинного ввоза товаров», – пишет издание.

На то, чтобы бизнес, «Почта России» и таможенные службы успели подготовиться к новым правилам, ФТС предлагает выделить переходный период от года до полутора. По оценкам ФТС, эта мера должна приносить в бюджет ежегодно до 25 млрд рублей.

Прошлым летом «Почта России» озвучила свой вариант снижения лимита беспошлинного ввоза товаров из-за границы. Предлагалось снизить нынешний порог с 1 тысячи евро до 50 евро к 2021 году, а также ввести автоматическое списание пошлины при покупке товара в интернет-магазине. В свою очередь эксперты считают, что столь радикальные меры приведут к резкому снижению объемов почтовых отправлений и падению ежегодных доходов «Почты России».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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