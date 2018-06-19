Минфин предложил новый вариант пошлин на покупки в Сети

В правительстве обсуждаются варианты снижения беспошлинного порога для товаров, купленных в зарубежных интернет-магазинах. Ранее с предложениями выступили «Почта России» и Федеральная таможенная служба (ФТС). Теперь свои идеи озвучили Минфин и Минкомсвязь. Эксперты уверены в одном, снижение лимита приведет к тому, что граждане станут отдавать предпочтение внутреннему рынку и китайским площадкам. В этом случае в проигрыше окажутся американские онлайн-магазины и их покупатели.

Согласно предложению Минфина и Минкомсвязи снижение беспошлинного порога будет поэтапным, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. С 1 тысячи евро он снизится до 500 евро с 1 января 2019 года, а уже с 1 июля 2019 года – до 100 евро за каждую посылку. Собеседник издания подчеркнул, что такой вариант обсуждается, как и ряд других, однако окончательное решение еще не принято.

В настоящее время пошлиной в 30%, но не менее 4 евро за 1 кг облагаются покупки, стоимость которых за месяц составляет более 1 тысячи евро, а вес превышает 31 кг. Ранее «Почта России» предложила снизить нынешний порог до 50 евро к 2021 году, а также ввести автоматическое списание пошлины при покупке товара в интернет-магазине. ФТС и вовсе настаивает на полном обнулении порога при уменьшении таможенного сбора до 20%. В этом случае, по подсчетам таможенников, бюджет получит дополнительно 25 млрд рублей в год.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем российского интернет-рынка оценивается в 1 трлн рублей, из них более трети приходится на покупки в зарубежных магазинах. Около 90% приходится на китайские площадки. Средний чек покупающих там товары россиян составляет около 1 рублей, что значительно меньше предлагаемого порога в 100 евро.

В то же время для американского и европейского направлений средний чек значительно выше. «Там немало заказов дороже, и появление пошлины может сдвинуть баланс в пользу российских интернет-магазинов или офлайнового шопинга в Европе»,– поясняют эксперты.

Если посмотреть на опыт других государств, то действительно видно, что с уменьшением беспошлинного порога количество посылок и экспресс-грузов резко сократилось, а рынок нашел другие варианты. Например, в Белоруссии для доставки товаров стали использоваться альтернативные схемы через страны ЕАЭС.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.18

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