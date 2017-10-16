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Понедельник, 16 октября 2017, 10:51 мск

российское информационное агентство 18+

Экономика

«Почта России» выступила за введение пошлины с интернет-покупок от 50 евро

«Почта России» выступила за введение пошлины с интернет-покупок от 50 евро

«Почта России» озвучила свой вариант снижения лимита беспошлинного ввоза товаров из-за границы. В частности, предлагается снизить нынешний порог с 1 тысячи евро до 50 евро к 2021 году, а также ввести автоматическое списание пошлины при покупке товара в интернет-магазине. В свою очередь эксперты считают, что столь радикальные меры приведут к резкому снижению объемов почтовых отправлений и падению ежегодных доходов «Почты России».

Гендиректор ФГУПа Николай Подгузов направил вице-премьеру Аркадию Дворковичу письмо с вариантом изменения беспошлинного ввоза интернет-покупок в зарубежных магазинах, пишет . Так с 1 января 2019 года «Почта России» предлагает снизить лимит с 1 тысячи евро до 200 евро, с 1 января 2020 года – до 100 евро, с 1 января 2021 года – до 50 евро. Таким образом, по мнению авторов инициативы, удастся сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе».

Поэтапное снижение лимита основывается на опыте других стран. В Белоруссии введение порога в 22 евро спровоцировало падение объемов входящих отправлений на 37%, что вынудило белорусского оператора пойти на попятную и инициировать увеличение лимита до 150 евро. Резкое сокращение порога беспошлинного ввоза в России может снизить объемы почтовых отправлений на 15%, что приведет к падению доходов «Почты России» более чем на 16 млрд рублей ежегодно.

Впрочем, есть и еще одна проблема – администрирование сборов с миллионов мелких посылок может свести на нет все доходы бюджета, полученные от снижения лимита беспошлинного ввоза. Об этом говорит опыт США, где в 2016 году повысили порог с 200 до 800 долларов, так как администрирование этих пошлин «приносило бюджету миллиардные убытки».

Этот вопрос «Почта России» предлагает решить введением автоматического налога при покупке товара в интернет-магазине. Над технологией ФГУП работает совместно с ФТС, новинку опробуют на интернет-площадке AliExpress.com, где россияне сейчас совершают до 80% всех трансграничных покупок.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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