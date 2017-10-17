Ждем налога и ищем дальнобойщиков: как работают онлайн-магазины в России

Самая обсуждаемая тема в сфере торговли за последний год – введение НДС для зарубежных компаний – кажется, выходит на финишную прямую. ФНС отправила профильным министерствам законопроект, по которому «Алиэкспресс» и Ebay могут быть заблокированы в России, если откажутся платить налог. Предлагаемая ставка для них, как пишут «Известия», – 15,25%. Впрочем, «налоговое неравенство» – не единственная проблема для местных онлайн-компаний, приходится конкурировать не только с китайцами, но и заодно – с государством и национальной бедой под названием «дороги». В чем принципиальное отличие онлайн-магазинов в России и за рубежом и чего коммерсанты ждут от государства, корреспонденту РИА «Новый День» рассказал сооснователь площадки E96.ru Дмитрий Пивоваров.

НД: Самая обсуждаемая тема по е-коммерс – введение для зарубежных продавцов НДС или пошлин. Тему активно лоббирует АКИТ. А локальные продавцы как к этому относятся?

ДП: Наше отношение только позитивное. Хотим, чтоб это быстрее произошло. Первый этап уже пройден, насколько я знаю – понижен порог, с которого взимается пошлина на заграничную посылку. Правда, мы уже знаем, что это легко обойти – просто в чеке пишется цена ниже, чем она есть. Налог мы очень приветствуем – российские игроки платят НДС, а зарубежные не платят. Это несправедливо. К примеру, есть аптека iHerb, американский бренд (работают с витаминами, косметикой, лекарствами, – прим. ред.). Они работают по всему миру, и у нас люди тоже заказывают там. Но никакой налог они у нас не выплачивают, хотя в своем сегменте создают весомую конкуренцию.

НД: В чем главное отличие работы онлайн-магазинов на российском рынке и за рубежом?

ДП: У нас очень большая проблема с логистикой. Если смотреть на отличие российского рынка от зарубежного – у нас, мягко говоря, не очень развита логистика, ключевой момент – это дороги. У нас открываются склады, но сроки доставки не очень быстрые. Иногда из Китая или Таиланда можно привезти быстрее, чем из какого-то региона России, например, из Таиланда фрукты самолетом приедут быстрее, чем у нас наземным транспортом.

НД: И вся логистика идет через Москву, даже если пересылка по регионам России.

ДП: Да. Многие компании, в том числе и мы, вынуждены держать свой штат курьеров, своих кладовщиков, свой транспорт и так далее. Когда зарубежные компании делают е-коммерс, они занимаются развитием сайта, интернет-маркетингом, контакт-центром. Скорость доставки у них одинаковая, может, у кого-то есть свой склад, но дальше они передают все службе доставки, которая заказ обрабатывает, получает деньги и передает покупателю. У нас заботы другие.

НД: То есть на зарубежном рынке е-коммерс – это в первую очередь красивый сайт, а у нас – грузчик и его машина?

ДП: Да. И мы, например, с точки зрения наших расходов, на 50 % логистическая компания.

НД: Как это исправить? Может бизнес что-то сделать, развивать логистику или это тот самый случай, когда проблему должно решить государство?

ДП: Есть компании, которые работают с Китаем и логистику выстраивают через Дальний Восток. Правда, если везут наземным транспортом, то опять же, через Москву. У нас плохо развиты грузовые перевозки. Да, даже пассажирские – если вы из Екатеринбурга полетите в Уфу, какой будет рейс?

НД: Скорее всего, Екатеринбург – Москва – Уфа.

ДП: Да. Хотя тут вообще быстрее будет машиной доехать. С грузовыми еще хуже. К примеру, в США грузовые перевозки очень развиты.

Конечно, должна быть рука государства. Почему Америка поднялась, почему Китай поднимается? Там государство вложилось в дороги, наверное, все видели китайские магистрали. И вот уже на этой инфраструктуре развивается бизнес – малый, средний. А у нас... какие бы мы ни взяли автомобили, мы все равно можем убить наши холодильники, если будем везти быстрее, чем позволяют дорожные условия, состояние дорог. Инфраструктуры очень сильно не хватает. Компании из-за этого стопорятся. Выстреливают те, кто как-то развил логистику и поломал традиционный путь «Москва – регионы».

НД: Хорошо, если говорить не только о дорогах. В онлайн заходят традиционные, «офлайновые», магазины, даже снижают цены на сайте, чтоб у них именно онлайн покупали. Что увидим в будущем? Куда будут развиваться традиционные магазины и онлайн-магазины? Они в офлайн не пойдут?

ДП: Я думаю, чистого офлайна на рынке не будет, это будут мультиканальные магазины. Как работает «МВидео» – покупатель на мобильном экране выбирает товар, через сайт его заказывает, затем приходит в магазин его забрать – потому что за это дается промокод, а попутно человек купил батарейки, кабелёчки, еще что-то. И таким образом мультиканальные компании поднимают средний чек. Идти онлайну в офлайн – наверное, таких историй нет и не будет, последним такое попытался сделать магазин Enter.ru, уже банкрот. Онлайн-магазины будут превращаться, уходить в маркетплейс – так работает Amazon, «Алиэкспресс», то есть это компании, где на одной площадке можно заказывать у разных брендов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.10.17

Олег Дудко, осужденный за покушение на генерала Тимониченко, обжаловал приговор. / В екатеринбургских праймериз «Единой России» предложат участвовать всем горожанам. / Что с храмом? Он утонул. Медники сорвали крупнейший после храма Христа Спасителя строительный проект. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»