Минэкономразвития согласилось со снижением нормы беспошлинного ввоза интернет-посылок

Глава Минэкономразвия РФ Максим Орешкин поддержал инициативу таможни о снижении порога беспошлинного ввоза интернет-товаров в Россию. Впрочем, по его словам, конкретные цифры требуют обсуждения.

«Важно понимать, что условия для производителей в России и других странах должны быть, конечно, одинаковые для того, чтобы была справедливая конкуренция, – заявил министр в кулуарах министерской встречи ВТО в Марракеше, чьи слова цитирует «Прайм». – Разница налогообложения искажает эту историю».

Глава МЭР указал на то, что в других странах «все зарегулировано и все облагается серьезно налогами». «Поэтому я здесь полностью поддерживаю историю, связанную с выравниванием условий налогообложения», – сказал Орешкин.

Министр при этом отказался говорить о конкретных цифрах. «В целом поддерживаю идеологию, но конкретная проработка и конкретные параметры требуют значительного обсуждения, в том числе общественного», – резюмировал он.

Ранее Минфин заложил в проект федерального бюджета на 2018-2020 годы, внесенный в Госдуму в конце сентября, снижение нормы беспошлинного ввоза интернет-товаров в Россию для личных целей с 1 тысячи до 20 евро в месяц. Согласно расчетам кабмина, это может принести в госказну до 30 млрд рублей дополнительных доходов уже в будущем году. Позже в министерстве заявили, что окончательное решение по этому вопросу пока еще не принято.

На прошлой неделе вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что порог беспошлинного ввоза необходимо снижать, но насколько еще предстоит обсудить. Директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, в свою очередь, сомневается, что норму беспошлинного ввоза товаров в РФ удастся снизить до 20 евро. По его словам, вопрос, скорее, нужно решать путем введения НДС для зарубежных интернет-покупок.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.17

В Крыму подрядчики «завалили» сроки сдачи двух объектов ФЦП в Евпатории. / Дорожный конкурс в Евпатории плавно перешел в осень – реализация локальной ФЦП под угрозой. / Биржевой курс доллара опустился ниже 58 рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»