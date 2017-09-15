AliExpress, Amazon и eBay могут быть заблокированы в России

Правительство РФ обсуждает возможность налогообложения иностранных онлайн-торговцев, среди них AliExpress, Amazon и eBay. В качестве карательной меры за отказ от уплаты налога авторы инициативы предлагают блокировать сайты интернет-ритейлеров. По словам экспертов, Федеральная налоговая служба физически не сможет обеспечить регистрацию всех продавцов, размещающихся на крупнейших торговых площадках, а большинство заграничных онлайн-магазинов предпочтут уйти с российского рынка.

Поправки в Налоговый кодекс и закон «Об информации» разработаны Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), которая объединяет 37 российских ритейлеров, пишет «Коммерсант». В АКИТ считают, что компании AliExpress, Amazon и eBay находятся в более выгодном положении на российском рынке, так как их товары не облагаются налогом на добавленную стоимость. Поэтому необходимо ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов.

Инициатива АКИТ предусматривает введение упрощенной системы налогообложения, налог составит 15,25% от конечной цены товара. При этом за отказ от регистрации в ФНС иностранным компаниям грозит блокировка их интернет-порталов в России. На тот случай, если НДС будет уплачен, Роскомнадзор разблокирует сайт в течение трех дней.

В Минэкономики и Минфине подтвердили, что рассматривают возможность внесения поправок в российское законодательство.

В свою очередь эксперты считают, что введение налогообложения иностранных интернет-продавцов существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в Россию. В стоимость товаров компаний трансграничной торговли уже включены операционные издержки магазина, национальные налоги и сборы, а также комиссия за использование интернет-площадки и платежной системы. При этом российские ритейлеры предпочитают умалчивать о своих конкурентных преимуществах, а именно отсутствии стоимости доставки и сроках ожидания посылки.

Кроме того, на крупнейших маркетплейсах представлены миллионы продавцов и регистрация всех в ФНС просто физически невозможна. Россия занимает лишь 0,7% от объема мировой электронной коммерции, ради столь незначительного рынка ломать свою систему решатся лишь те компании, для которых российский рынок является определяющим. Однако в мире ничего не известно о хотя бы одной такой компании.

Напомним, в июле Федеральная антимонопольная служба уже сообщала о планах введения НДС в размере 18% на покупки на зарубежных онлайн-площадках в рамках комплекса мер по выравниванию условий деятельности между российскими и иностранными интернет-магазинами. На предположение о том, что введение налога скажется на конечных ценах для покупателей, в ФАС заявили, что ведомство «ничего не предлагало в виде окончательной модели», а анализ возможных последствий еще не завершен.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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