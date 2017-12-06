Таможня ввела новые правила для покупок в зарубежных интернет-магазинах

Федеральная таможенная служба (ФТС) расширила список требований к оформлению посылок в иностранных онлайн-магазинах. С 7 декабря помимо паспортных данных россияне должны предоставить таможенникам свой ИНН и ссылки на заказанный товар, в случае несоблюдения условий, покупку отправят обратно продавцу.

ФТС проводит своего рода эксперимент. Новые данные, полученные от покупателей, а также сведения о стоимости товаров в евро и рублях и его весе будут аккумулироваться в Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов (ЕАИС ТО), пишет «Коммерсант». Пока в тестировании не участвуют международные почтовые отправления, пересылаемые через ФГУП «Почта России».

Напомним, лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа в Россию составляет 1 тысячу евро или 31 кг в месяц. Идентификация покупателей по ИНН нужна для создания единого механизма прослеживаемости товаров от ввоза до реализации, именно такая задача стоит перед таможенниками и налоговиками. На основании данных из ЕАИС ТО будет приниматься решение о требовании таможенной пошлины.

«Все контрольные операции и решения принимаются системой в режиме реального времени. При своевременном представлении ИНН никаких задержек сроков выпуска товаров со стороны таможенных органов не возникнет», – подчеркнули в ФТС.

В свою очередь игроки рынка считают, что задержки и неувязки с доставкой товаров все-таки будут. Уже сейчас логистические компании меняют форму заявки, чтобы выполнить требование ФТС, однако отдельные получатели очень негативно воспринимают нововведения, они не готовы раскрывать свои данные.

Кроме того, задержки в прохождении таможни могут возникнуть из-за ошибки в предоставленных данных. К ИНН привязана информация из паспорта гражданина, но если в ФТС были поданы недостоверные паспортные данные, как обычно делают люди, которые превышают квоту беспошлинных посылок из-за рубежа, то разночтение будет выявлено системой.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.12.17

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