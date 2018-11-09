С россиян начнут взимать пошлину за ввоз товаров дороже 500 евро

Жители России и других стран Евразийского экономического союза – Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии – начнут платить пошлину при ввозе товаров для личных целей наземными видами транспорта на территорию стран ЕАЭС стоимостью свыше 500 евро и весом от 25 кг. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Оно вступит в силу 1 января 2019 года, сообщается на правовом портале ЕАЭС.

В случае, если стоимость или вес ввозимых товаров превысят установленные нормы, то его владельцу придется заплатить пошлину 30% от его стоимости. Каждый 1 кг веса в части превышения обойдется гражданину в 4 евро. В настоящее время порог беспошлинного ввоза для физлиц составляет 1500 евро. Товар при этом должен весить не более 50 кг.

Для тех, кто ввозит товары авиатранспортом, ограничение останется прежним – 10 тысяч евро и до 50 кг.

ЕЭК приняла данное решение по инициативе России. В Федеральной таможенной службе (ФТС) пояснили «Ведомостям», что при перевозке наземным транспортом граждане пытаются под видом вещей для личного пользования ввезти товары для коммерческой продажи.

Напомним, с 2019 года в странах Евразийского экономического союза начнут облагать пошлиной покупки в зарубежных интернет-магазинах стоимостью более 500 евро в месяц. Сейчас ежемесячно без уплаты пошлины можно приобретать товары на сумму до 1000 евро и весом до 31 кг. В 2020 году порог беспошлинного ввоза интернет-покупок будет снижен до 200 евро в месяц.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.11.18

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