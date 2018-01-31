Ни копейки «мимо кассы»: ФТС вплотную занялась зарубежными покупками россиян

Разговоры о внедрении и сертификации в России системы tax free, которая привлекла бы в страну еще больше туристов и мотивировала их совершать как можно больше покупок в российских магазинах, ведутся уже давно. Этот инструмент, избавляющий туристов от уплаты НДС при совершении покупок в стране пребывания, давно пользуется популярностью во всем мире и действительно считается эффективным. Но в пылу борьбы за современные финансовые инструменты и новые технологии в России почему-то напрочь забыли о том, что в нашей реальности даже самые лояльные инструменты работают немного не так, как это задумывалось изначально.

И доказать эту устоявшуюся аксиому в очередной раз взялась Федеральная таможенная служба России. Таможня, к слову, действует в полном соответствии с законом и любыми этическими нормами, которые вы только можете себе придумать. Другое дело, что взять расходы «денежных» туристов в оборот таможенники решили не в пример активно, словно годами ждали этой возможности.

Закон – один для всех

Первым звоночком прозвучали сообщения из московских воздушных гаваней, где состоятельных российских путешественников из зарубежных поездок встречали сотрудники таможенной службы, предварительно вооружившись целыми списками дорогостоящих незадекларированных покупок туристов.

«Человек прилетел в Москву, по привычке снял с купленных за границей украшений и часов все бирки, но сотрудники ФТС не просто осмотрели его ручную кладь, они точно знали, что именно ищут, а также где, когда и за какую сумму все это было куплено», – рассказал изданию источник, близкий к руководству ряда операторов бизнес-авиации. Сообщалось, что проблемы с таможней возникли у большого числа пассажиров бизнес-джетов.По словам собеседника, на скрытых покупках попались не только крупные бизнесмены с чиновниками, но и личности помельче.

Как оказалось, ФТС беспрепятственно получает данные о дорогостоящих покупках россиян через систему tax free, снимающую с иностранцев обязанность уплаты НДС на покупки в стране их временного пребывания. Вполне охотно делятся с российскими таможенниками этой информацией и зарубежные правоохранители. Оба эти канала информации полноценно начали действовать в ноябре-декабре минувшего года.

В итоге за короткий период ФТС зарегистрировала не один десяток попыток незаконно провезти в Россию дорогие часы, украшения, аксессуары и предметы гардероба. Ведомство на основании этих фактов инициировало порядка четырех десятков экспертиз и выявило нарушений на общую сумму более 200 миллионов рублей.

До двух лет тюрьмы

Стоит напомнить, что на сегодняшний день российское законодательство позволяет беспошлинно ввозить в страну из зарубежных поездок покупки на сумму не более 10 000 евро (при авиаперелетах) и 15 000 евро (при поездках наземным транспортом). Если сумма покупок превышает этот «потолок», взимается 30-процентная пошлина. В противном случае нарушители могут быть оштрафованы, а ввозимые ими предметы роскоши будут изъяты и обращены в доход государства. Наконец, самым злостным нарушителям грозит уголовное преследование и реальное лишение свободы на срок до 24 месяцев. Иными словами, с таможней, имеющей полноценные юридические инструменты, а теперь еще и доступ к соответствующей информации, лучше не шутить.

Судя по всему, информация о дорогих покупках россиян за границей будет поступать в ФТС исправно и без задержек. Ведь, кроме базы данных системы tax free, существуют еще и правоохранители других стран, которые проверяют дорогие покупки туристов на предмет попытки отмывания денег, полученных незаконным путем. Этими данными они весьма охотно делятся с российской таможней. Стоит ли говорить о том, что в этом случае нет никакого шанса убедить таможенников, что золотой «Монблан» на вашей руке давно вам подарен или вообще является дешевой позолоченной подделкой. По словам представителя ФТС, подробные сведения о тратах сограждан за рубежом российская сторона сегодня получает на основании почти трех сотен международных меморандумов о сотрудничестве и договоров.

Как мы уже говорили, ничего предосудительного в действиях ФТС по большом счету нет. Открытым остается только один вопрос: как скоро состоятельный россиянин поймет, что отказ от участия в системе tax free пусть и не вернет ему налоговый вычет по НДС за ту или иную дорогую покупку, зато точно избавит от уплаты пошлин в размере 30%.

Лес рубят – щепки летят

За битвой титанов, читай таможенников и туристов при деньгах за ввозимые ценности, нам еще предстоит наблюдать. А пока стоило бы подумать о том, чего ждать на этом фоне рядовому гражданину страны. Скажем, спустя год или два бизнес-туристы привыкнут отказываться от возврата НДС, а ФТС устанет от постоянной гонки за ввозимым ими добром. При этом «желудочек» к тому времени уже растянется – ведь отлов неуплаченных пошлин становится хорошим источником дополнительного дохода не только для казны, но и для самого ведомства. И вот здесь, не исключено, что карманы придется оттопыривать уже простым россиянам, совершающим копеечные по определенным меркам покупки на зарубежных интернет-площадках.

И такая возможность, вероятнее всего, уже прощупывается. Положить начало выпало Ассоциации предприятий Интернет-торговли России, которая казалось бы должна до кровавых мозолей отстаивать права покупателей. На деле же вышло иначе. Не так давно ряд изданий сообщили о том, что Ассоциация выступила с предложением о создании в стране специальной базы IMEI-номеров смартфонов, дабы взимать с покупателей гаджетов соответствующую пошлину. Базу предлагают разбить на несколько разделов, где будут представлены соответственно «белые», «серые» и «черные» номера. Впоследствии предлагается блокировать нелегально ввезенные покупателями смартфоны через сотовых операторов. При этом россияне смогут беспошлинно ввозить не более одного смартфона в год, который еще нужно будет зарегистрировать в офисе компании-поставщика услуг связи. За второй смартфон уже придется уплатить 20 долларов, а за все последующие – по 30 долларов пошлины. И это еще не все. Покупателю придется доказать легальность ввоза его устройства на территорию страны, иначе пошлина будет еще выше и составит уже 40 долларов. А это, знаете ли, вполне сопоставимо с ценой бюджетного смартфона с минимальными характеристиками на любой китайской интернет-площадке. Разумеется, в противном случае все нелегальные и «неоплаченные» устройства будут заблокированы и не смогут работать в России.

Можно было бы усмотреть в этих действиях АКИТ логичную попытку очистить отечественный рынок от массы нелегальной электроники из Китая, если бы не пример с ФТС и tax free – буквально кричащий о том, как у нас в стране такие инструменты работают. Интересен и тот факт, что на это предложение уже отреагировали в Совете Федерации. По словам сенатора Людмилы Боковой, нет ничего страшного в том, что каждый россиянин отныне будет знать, что такое IMEI-номер мобильного телефона, и почему важно его контролировать. Такой вот выходит товарный оборот на всех уровнях, контроль над которым государство в будущем непременно будет ужесточать.

Москва, Василий Андреев

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