Таможенники отслеживают дорогие покупки россиян за рубежом

Федеральная таможенная служба теперь оперативно получает информацию о покупках российских граждан за границей. Сотрудники таможни заранее знают о незадекларированных товарах, которые россияне пытаются ввезти в страну без уплаты пошлины.

Как стало известно «Ведомостям», таможенники встречают в аэропорту граждан, прибывших из-за рубежа, осматривают багаж и сверяют его с документами о покупках, полученными от иностранных правоохранителей. Кроме того, информацию таможня берет из базы системы возврата налога на добавленную стоимость Tax free.

По данным издания, в первую очередь с проблемами столкнулись многие клиенты бизнес-джетов. «Клиент прилетел в Москву, по традиции сняв все бирки с купленных часов и украшений, но таможенники не просто осматривали его багаж, а знали, что именно искать, когда и за сколько он эти вещи купил», – отметил один из юристов.

Согласно российским законам граждане имеют право ввозить в страну без уплаты пошлины товары стоимостью до 10 тысяч евро. Если лимит превышен, налог составит 30% от таможенной стоимости покупки. За нарушение правил предусмотрен штраф, а также наказание в виде лишения свободы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.01.18

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