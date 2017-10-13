Большая страна – это проблема. Как «Алиэкспресс» будет осваивать Россию

За последние полгода рынок онлайнторговли в России вырос на 14 %, Екатеринбург, по статистике Ассоциации компаний интернет-торговли, занимает четвертое место по стране по темпам прироста. Статистика могла бы быть лучше, но остаются две главные проблемы – слабая логистика внутри страны и перекос в сторону зарубежных продавцов, которым, в отличие от российских, в местную казну налог платить не надо. Затеи государства разобраться с последним уже прозвали «налогом на «Алиэкспресс».

В Екатеринбурге сегодня открылся форум Online Вusiness Russia – форум интернет-магазинов и онлайн-бизнеса. В числе прочих экспертов о дальнейшем развитии рынка в рамках конференции рассказывал заместитель директора по развитию бизнеса в России Alibaba (AliExpress) Дмитрий Селихов. Крупнейшая китайская интернет-площадка сейчас развивает в России сервис Tmall. Если «Алиэкспресс» – это площадка продажи С2С (покупатель и продавец физлица), то Tmall – В2С, бренды продают покупателям. Еще одно значимое отличие – сроки доставки там гораздо меньше (до двух дней для Екатеринбурга), а доставка идет не из Китая, а со складов в России. В ряде европейских стран посылки с Amazon, AliExpress и других площадок поступают сначала на склад на внутреннем рынке, а оттуда уже сортируются и расходятся по стране, то есть государство и местный бизнес все-таки получают какую-то пользу от таких пересылок. У нас до недавнего времени такого не было, к тому же, китайцы известны своей стремительной «экспансией», а Россия – проблемами с логистикой. «Новый День» решил узнать у Дмитрия Селихова, не займут ли эту нишу восточные соседи. А заодно – когда «плоские женщины дамы скольжения» окончательно станут туфлями и что думают китайцы об уголовных статьях за камеру в авторучке.

Дмитрий Селихов (в центре)

НД: В России большая проблема с логистикой, все идет только через Москву. Вы открыли Tmall с доставкой за два дня. Как это будет получаться? Откроете склады в регионах?

ДС: Мы будем работать с логистическим партнером. Мы организовали склад, он находится недалеко от Москвы, и вся поставка будет идти оттуда, не из Китая. В крупных городах будет курьерская доставка, в остальных... будем доставлять другими способами. Россия – большая страна, с этим есть проблемы. Tmall будет развиваться по смешанной модели, будет собственный ретейл и будет маркетплейс (площадка для онлайн-торговли), в обоих случаях товары покупателям будут доставляться с нашего склада. Сегодня в своем выступлении я расскажу, как мы будем работать с российскими партнерами – по сути, мы будем давать возможность им использовать нашу инфраструктуру по доставке, фулфилменту (все операции от момента заказа товара до его передачи покупателю, – прим. ред.), и помимо всего прочего, будем предоставлять наш ресурс по продвижению и продаже товара. Но все будет осуществляться с нашего склада. Я пока не могу говорить [об открытии складов в регионах] точно. В планах это есть.

НД: К слову о доставке. На «Алиэкспресс» можно заказать товар за доллар и получить его бесплатно. У нас – пиццерия в соседнем дворе может просить минимальную сумму заказа. Почему китайцам выгодно доставлять бесплатно?

ДС: Дело в объемах и типе товара. Возьмем пресловутый чехол. Это высокомаржинальный товар, несмотря на то, что он стоит один доллар, по себестоимости он может стоить в 10 раз меньше. Все, что между, ложится на сертификацию, логистику и так далее. Но китайские компании не продают в минус. Вы покупаете чехол за 100 рублей, но его стоимость 10 рублей.

НД: На каком месте по объему продаж у вас находится Россия? В чем отличие от других стран?

ДС: Россия – очень большая страна, у нас большие расстояния, которые так или иначе влияют на доставку, а значит, и на цену товара. Я не могу точно сказать объем продаж. Скажу так, российский рынок входит в пятерку крупнейших.

НД: И у нас думают вводить налог для таких компаний, как ваша.

ДС: Я не могу об этом говорить. Я читал об этом в новостях, но пока сказать ничего не могу.

НД: Но все-таки. Если такой налог введут, что вы будете делать? Работа продолжится?

ДС: Я не могу об этом говорить.

НД: Хорошо. Вы говорите, Россия входит в пятерку по объему продаж. Когда нашим покупателям ждать полностью адаптированного перевода?

ДС: Когда вы первый раз заказывали товар? У нас такая работа ведется. У нас сотни тысяч продавцов, а чтобы открыть магазин, у продавца должно быть 10 товаров. Умножаем на 10, получается минимальный ассортимент. В рамках магазина у вас есть возможность нанять менеджера, который создал бы систему по неймингу товаров и прописанию контента, но у нас, во-первых, большая часть продавцов – китайцы. А наш внутренний переводчик, который переводит китайские и английские названия товаров на другие языки мира, в том числе на русский, – это все делается через внутренний движок, это автоматический перевод. Но это не значит, что продавец не может улучшить перевод – он это может сделать сам. И, как правило, если он видит рост своих продаж в России или, к примеру, во Франции, то он может улучшить свой контент для этих стран, обычно так продавцы и поступают. Но когда магазин только на старте и продавец еще не понимает даже, к каким объемам он придет…

НД: Еще один вопрос по улучшению приложения для России. Некоторые покупатели заказывают, к примеру, очки со встроенной видеокамерой, и вместе с посылкой получают срок. Если мы такой крупный рынок, может, сделать какие-то плашки, «этот товар может быть запрещен в вашей стране» или что-то еще?

ДС: Насколько мне известно, такие случаи единичны, и по большей части они делаются осознанно.

У нас есть своя политика по товарам, правила, как можно продавать, прописаны. Есть департамент, который работает с жалобами покупателей, и не только в той части, которую вы описали, но и в той части, когда, к примеру, ряд продавцов начинают продажу брендов, на которые у них не было официального разрешения на продажу. За последние 4 года мы выстроили работу с продавцами, которые нарушают наши правила по продаже товаров. Если покупатель или продавец считает, что тот или иной товар у продавца условно неофициальный, – он может подать заявку на проверку магазина или товара. И если выясняется, что подозрение покупателя оправдалось, – то платформа выносит срок для удаления товаров этого бренда из магазина. Если продавец нарушает это правило, то он получает закрытие категории на продажу. По сути, все его товары уходят в оффлайн.

НД: Вы говорите о подделке брендов, я – о ситуации, когда покупается товар, легальный в Китае, но запрещенный в России. Китайский покупатель об этом не знает, но может, как-то покупателя предупредить...

ДС: Я уверен, в рамках нашей службы поддержки покупателей эта работа ведется. Но вместе с тем Россия и люди, которые здесь живут, они живут по российским законам, у нас любое незнание не освобождает от ответственности, как говорится.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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