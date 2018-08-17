ГосСМИ «забыли» о роли кремлевского Кириенко в дефолте-98

Двадцать лет назад, 17 августа 1998 года, случился резкий обвал рубля, который привел к одному из тяжелейших в новейшей истории России экономическому кризису. Российское правительство брало все новые кредиты по возрастающим ставкам, так как других источников для латания бюджетных дыр не было. Но это не спасло ситуацию. В итоге в стране был объявлен технический дефолт.

Сегодня все ведущие российские СМИ анализируют события 20-летней давности, но мало кто вспоминает о роли тогдашнего главы кабинета министров РФ Сергея Кириенко, который вскоре после назначения на пост премьер-министра получил прозвище «Киндер-сюрприз» из-за своего 35-летнего возраста. Между тем, Сергей Владиленович сегодня занимает пост первого заместителя руководителя администрации президента России.

Финансовая катастрофа ударила практически по всем россиянам. В связи с этим экономический кризис 20-летней давности считается одним из самых тяжелых, а его последствия оказали серьезное влияние на развитие страны в последующие годы. Возникшая проблема усугублялась неэффективной политикой российского руководства в середине 1990-х годов.

Толчком к катастрофе явились несколько факторов. В частности, произошло резкое падение цен на ископаемое топливо, в частности, на нефть, поступления от экспортной продажи которой, являлись основой экономики России. Чрезвычайная закредитованность российской экономики вынудила власти страны отказаться платить по государственным краткосрочным облигациям (ГКО). Данное решение стало уникальным в истории мировой экономики, так как прежде страны объявляли дефолт по внешним, но не по внутренним долгам.

Кроме того, Банк России сдвинул вверх валютный коридор, а к 1 сентября и вовсе отказался от интервенций в поддержку курса рубля. За четыре месяца произошла трехкратная девальвация национальной валюты, единственным надежным средством расчетов становился доллар. Обвал рубля и отказ в выплатах по ГКО привели к параличу банковской системы и потерям вкладчиков. Так, к началу 1999 года лицензий лишились 229 банков, из них три банка из топ-20 по активам.

При этом государственные СМИ, в частности «Российская газета» и «Вести.ру», вспоминая события 20-летней давности, акцентируют внимание на том, что руководству страны удалось в кратчайшие сроки справиться с кризисом, оздоровить экономику, наладить работу предприятий, улучшить жизнь россиян. При этом нет ни единого упоминания о тогдашнем 35-летнем главе кабинета министров Сергее Кириенко.

В частности, РГ со ссылкой на руководителя Экономической экспертной группы Евсея Гурвича пишет, что прямые последствия «черного понедельника» удалось преодолеть сравнительно быстро: объем производства уже через год вернулся на докризисный уровень, восстановление уровня жизни заняло три-четыре года, полностью завершившись к 2002 году. А «Вести» приводят заявление возглавлявшего в то время Минфин РФ Михаила Задорнова, который заверил, что «российское правительство и Центробанк боролись до конца, стараясь избежать девальвации рубля в августе 1998 года и дефолта».

Между тем к концу июня 1998 года правительство под руководством Кириенко разработало антикризисную программу, согласно которой, расходы бюджета были сокращены, а налоговые сборы увеличены. Она была призвана сделать МВФ более сговорчивым на новые кредитные транши. Критики данной реформы указывали на то, что она латала бюджетные дыры без инвестирования в производство, которое выступило бы источником дальнейшего роста экономики.

Стоит отметить, что с октября 2016 года Сергей Кириенко занимает пост первого заместителя руководителя администрации главы государства. По данным СМИ, секретным указом президента в 2018 году ему присвоено звание Героя России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.08.18

Долги по зарплате и банкротство – проект, получивший преференции от Минпромторга и инвестиции, приказал долго жить. / «Дефолт – это классно» и «Килька страшно подорожает!» – как свердловчане пережили «черный понедельник» 1998 года. / Гендиректор УВЗ провел закрытую встречу с работниками. Подробности. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»