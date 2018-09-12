Розовые очки сняты? Власти не ждут ничего хорошего от экономики России

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин прогнозирует замедление темпов роста ВВП страны в ближайшие месяцы.

Министр ожидает, что российская экономика продемонстрирует рост в третьем и четвертом квартах не выше 1,9%. Более того, по его прогнозу, в первом квартале будущего года рост ВВП России замедлится еще сильнее, опустившись ниже 1%. Об этом Орешкин сообщил журналистам на полях Дальневосточного экономического форума, связав ситуацию с негативным эффектом от повышения НДС с 18% до 20%.

«Мы особенно ждем замедление в первом квартале следующего года… И каких-то больших положительных сюрпризов от третьего и четвертого кварталов 2018 года тоже не ждем», – сказал глава МЭР.

Орешкин объяснил складывающуюся экономическую ситуацию «возросшей неопределенностью и ростом волатильности на финансовых рынках». «Это не тот фон, при котором рост может очень серьезно ускориться», – заключил министр (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время Орешкин отметил, что после того, как отечественная экономика пройдет низшую точку роста в первом квартале 2019 года, показатели экономического роста со второго-третьего квартала «начнут ускоряться». Однако в самом Минэкономразвития не настроены столь оптимистично: в авусте МЭР ухудшило прогноз роста ВВП России в 2019 году с 1,4% до 1,3%. В текущем году, как ожидает министерство, экономический рост в РФ не будет выше 1,8%.

Ранее представители высшей власти России – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев, а также представители правительства неоднократно заявляли, что Россия вышла из кризиса, а отечественная экономика, несмотря на санкции, набирает обороты и уходит в рост.

Глава Минэкономразвития также поделился своим прогнозом по инфляции. Орешкин ожидает ускорение инфляции при текущем курсе рубля. По словам министра, сохранение валютного курса на уровне, близком к текущему, будет означать, что инфляция поднимется выше уровня 3,4%, заложенного в прогнозе Минэкономразвития. В случае разворота рубля, инфляция выйдет на прогнозируемый показатель, добавил Орешкин.

Что касается ситуации на валютном рынке, министр убежден, что снижение курса рубля носит кратковременный характер и вызвано резким оттоком из страны капитала. Орешкин указал, что накануне «рубль начал серьезно укрепляться, несмотря на то, что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно». Отметим, по итогам торгов на Московской бирже 11 сентября рубль несколько отыграл позиции у «американца»: на момент закрытия площадки доллар торговался на отметке 69,41 рубля за доллар.

В то же время, Орешкин допустил сохранение повышенной волантильности на валютном рынке в ближайшие полгода-год. «Волатильность… приходит к нам извне с рынков развивающихся экономик. Связана она, конечно, частично и с санкционными историями. Это все добавляет волатильность в нашу экономику и говорит о том, что экономический рост будет не настолько высок, как бы нам хотелось», – добавил министр в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Восточного экономического форума.

Министр вновь подтвердил, что МЭР не собирается пересматривать прогноз по курсу рубля на конец года, поскольку для этого «нет ни одной причины». По словам Орешкина, в возглавляемом им ведомстве исходят из того, что курс вернется к отметке 63-64 рубля за доллар.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 12.09.18

В России хотят ограничить максимальный проигрыш в азартных играх. / В Екатеринбурге развернулась борьба между криптособществами и борцами с финансовыми пирамидами. / Глазьев: ЦБ отдал курсообразование на откуп финансовым спекулянтам. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»