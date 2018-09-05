Министерство экономического развития (МЭР) РФ ожидает в ближайшей перспективе снижения мировых цен на нефть, ослабления рубля, роста цен после повышения налогов и уменьшения темпов роста отечественной экономики. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в докладе МЭР «Картина экономики. Август 2018 года».

«Прогноз экономического роста на 2018 и 2019 годы снижен на 0,1 п.п. – до 1,8% и 1,3% соответственно», – отметили в министерстве. По оценке МЭР, это будет связано со смещением ближе к середине года активной фазы реализации национальных проектов на фоне роста налоговой нагрузки с 1 января 2019 года, что будет сопровождаться ростом инфляции, а также более слабым курсом рубля, чем ожидалось ранее.

В МЭР уточнили, что развитие ситуации в отечественной экономике с начала текущего года в целом соответствует ожиданиям – за январь-июль темп роста ВВП оценивается на уровне 1,7% г/г. «С другой стороны, ухудшение настроений бизнеса из-за объявлений о введении дополнительных санкционных мер, повышенная волатильность на финансовых рынках, ускорение оттока капитала и рост доходностей долговых ценных бумаг формируют риски для экономического роста», – говорится в докладе.

Комментируя августовский обвал российской валюты, в МЭР заявили, что одним из факторов стало дальнейшее усиление внешнеторговых ограничений, а также объявление США о возможном введении нового пакета санкций. В результате в начале сентября курс рубля к доллару США был примерно на 8% выше, чем в начале августа.

В этих условиях Минэкономразвития пересмотрело прогноз курса рубля к доллару США на период до конца 2018 года и первое полугодие следующего в сторону ослабления. В МЭР предполагают, что доллар вернется на уровень 63-64 рубля только во второй половине 2019 года, однако затем опять возобновит ослабление.

Вместе с тем прогноз инфляции на конец 2018 года повышен с 3,1% г/г до 3,4% г/г. «Основными факторами стали более слабый курс рубля в конце 2018 г. и ускорение роста цен на продовольственные товары (за исключением плодоовощной продукции)», – отмечет МЭР.

При этом министерство в докладе несколько раз подчеркивает, что описанные инфляционные факторы и замедление экономики являются временными. Стабилизирующее влияние на инфляцию будет оказывать динамика курса рубля. «В этих условиях инфляция на конец 2019 г. по-прежнему прогнозируется на уровне 4,3% г/г», – отмечается в докладе.

Вместе с тем министерство ожидает, что стоимость энергоносителей, от которых зависит экономика РФ, будет плавно снижаться, чему будут способствовать быстрый рост добычи нефти в США и постепенное увеличение объемов добычи странами ОПЕК+ и Россией.

С учетом этого Минэкономразвития России по-прежнему ожидает падения цен на нефть «Юралс» до $63,4 за баррель в среднем за 2019 год, до $59,7 за 2020 год и до $53,5 за баррель – в 2024-м.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.18

Минобороны раскрыло подробности авиаударов по боевикам в Идлибе. / Жена Медведева зажигает под хиты Сердючки: «весело и с песнями подняли пенсионный возраст», язвят соцсети (ВИДЕО). / Десакрализация Путина: Россию ждёт новая «перестройка». Президент РАПК о рейтинге главы государства и новом политического сезоне. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»