Глава Минэкономразвития пошутил про Брежнева на вопрос о курсе рубля

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает ослабление рубля по отношению к иностранным валютам текущей волатильностью, которая не несет каких-либо структурных изменений. Министр даже увидел в этой ситуации повод для шутки.

Отвечая на вопрос об ослаблении рубля до уровня выше 80 рублей за доллар на Московском финансовом форуме, Орешкин заявил, что не видит долгосрочных причин для падения нацвалюты до такого уровня, чтобы произошел кардинальный структурный сдвиг. «Да, есть текущая волатильность. Не скажу, что рубль – одна из самых слабых валют», – цитирует министра РБК.

Орешкин посчитал уместным пошутить на эту тему. «Знаете, как в том анекдоте, когда Брежнев бежит кросс, и говорят о том, что его соперник пришел вторым с конца (они вдвоем бегут), а Брежнев занял призовое место. Так же и здесь с точки зрения рубля: [говорят] пятый с конца из шести валют [развивающихся стран]», – отметил глава Минэкономразвития.

Орешкин привел в пример турецкую лиру, аргентинский песо, южноафриканский рэнд, бразильский реал и индийскую рупию, указав, что в этих странах ситуация гораздо хуже, а проблемы носят структурный характер.

Впрочем, министр признал, что антироссийские санкции добавляют нервозности инвесторам, однако волатильность носит абсолютно краткосрочный характер. «Потому что долгосрочный курс базируется на двух вещах – на бюджетном правиле, которое обеспечивает стабильность вне зависимости от уровня цен на нефть, и на инфляционном таргетировании, которое обеспечивает долгосрочную устойчивость инфляции на низком уровне», – подчеркнул Орешкин.

Накануне Минэконоразвития ухудшило прогноз экономического роста на 2018 и 2019 годы. По оценке ведомства, это будет связано со смещением ближе к середине года активной фазы реализации национальных проектов на фоне роста налоговой нагрузки с 1 января 2019 года, что будет сопровождаться ростом инфляции, а также более слабым курсом рубля, чем ожидалось ранее.

Комментируя августовский обвал российской валюты, в МЭР заявили, что одним из факторов стало дальнейшее усиление внешнеторговых ограничений, а также объявление США о возможном введении нового пакета санкций. В этих условиях министерство пересмотрело прогноз курса рубля к доллару США на период до конца 2018 года и первое полугодие следующего в сторону ослабления. В МЭР предполагают, что доллар вернется на уровень 63-64 рубля только во второй половине 2019 года, однако затем опять возобновит ослабление.

Тем временем, большинство жителей в России считают падение курса рубля личной проблемой. При этом меньше трети граждан уверены, что государство делает все возможное для стабилизации нацвалюты. Остальные считают, что власти прилагают мало усилий для укрепления деревянного.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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