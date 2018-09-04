Деревянный тонет: россияне не заметили усилий властей по укреплению курса рубля

Большинство жителей в России считают ослабление рубля по отношению к иностранным валютам личной проблемой. При этом меньше трети граждан уверены, что государство делает все возможное для стабилизации нацвалюты. Остальные считают, что власти прилагают мало усилий для укрепления деревянного.

Согласно результатам опроса исследовательского холдинга Ромир, участие в котором приняли 1400 человек старше 18 лет из всех федеральных округов, 65% респондентов полагают, что снижение курса рубля их личная проблема. Чем старше россиянин, тем меньше его волнуют колебания курсов валют. 74% опрошенных уверены, что ослабление нацвалюты, является проблемой государственного масштаба.

«Довольно часто можно слышать тезис о том, что если ты зарабатываешь в рублях и рассчитываешься в национальной валюте, то бояться колебаний курса не стоит. Опрос опровергает это утверждение, – комментирует исследование доктор социологических наук, президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин. – Две трети населения обеспокоены и следят за ситуацией, причем переживают за свое материальное благополучие даже меньше, чем за страну в целом».

Только 29% участников опроса отметили, что власти делают все, чтобы не допустить резких колебаний курса валют. Остальные уверены в обратном. Молодые россияне больше разочарованы в результатах деятельности управленческого аппарата по стабилизации рубля. Меры правительства по поддержке нацвалюты считают достаточными только 22% граждан в возрасте от 18 до 45 лет.

Накануне официальный курс рубля, установленный Центробанком РФ, несколько снизился. Однако на биржевых торгах евро и доллар опять устремились вверх. Так биржевой курс «американца» вернулся на уровень 68,10 рубля, тогда как по ЦБ доллар стоил 67,74, «европейца» – 79,11 и 78,64 соответственно.

Эксперты отмечают, что на рубль продолжает оказывать давление санкционная тема, подпитываемая эскалацией вокруг Сирии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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