Без шансов на укрепление рубля: ЦБ резко поднял курсы доллара и евро

Банк России по итогам утренних торгов на Московской бирже резко поднял официальные курсы американской и европейской валюты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», доллар подорожал почти на 75 копеек – до 68,1451 рубля, евро прибавил порядка на 80 копеек и завтра будет стоить до 79,5594.

Как отмечают финансовые эксперты, для укрепления российской валюты не осталось поводов после завершения налогового периода.

Аналитики, которых цитирует Reuters, отмечают основной негатив состоит в неопределенности с санкционной политикой США против РФ и рост напряженности вокруг Сирии.

При этом стоимость нефти фактически не влияет на курс рубля – цены на «черное золото» демонстрируют незначительные изменения с начала дня, баррель Brent торгуется вблизи $75,86 (-0,1 процента).

В такой ситуации давление на рубль может усилиться. «По-прежнему жду теста долларом уровня 69 руб. По евро на среду просматривается уровень 80,50 руб», – отметил в своем обзоре аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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