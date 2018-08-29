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Среда, 29 августа 2018, 12:14 мск

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Рубль опять под давлением: доллар заметно подорожал

Сегодня после открытия торгов на Московской бирже американская и европейская валюты продолжили дорожать по отношению к рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», биржевой курс «американца» взял рубеж в 68 рублей, а «европеец» закрепился выше 79 рублей. По оценке аналитиков, в ближайшей перспективе российской валюте грозит дальнейшее ослабление.

К 10:12 мск доллар продавался по 68,15 рубля, хотя курс максимальной сделки в первые минуты торгов был зафиксирован на уровне 68,5 рубля. В то же время евро торгуется вблизи отметки 79,60 рубля.

Напомним, официальный курс «американца» на сегодня составляет 67,3911 рубля, «европейца» – 78,7600.

Комментируя ситуацию на рынке, аналитик «Альпари» Владислав Антонов отметил, что с учетом завершения налогового периода ослабление рубля может вновь усилиться.

«По-прежнему жду теста долларом уровня 69 руб. По евро на среду просматривается уровень 80,50 руб», – уточнил эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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