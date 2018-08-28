Биржевой курс евро вновь перешагнул планку в 79 рублей

Сегодня европейская валюта вновь заметно подорожала на торгах на Московской бирже и перешагнула планку в 79 рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», максимальный курс сделки с расчетами «завтра» составил 79,9 рубля за евро. Доллар продается по 67,55 рубля.

Комментируя нынешнюю ситуацию на валютном рынке, заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова отметила, что ожидания второго пакета ограничительных мер со стороны США, которые могут быть введены в ноябре, создают мрачный фон, но дело не только в этом. «По нашему мнению, рубль чувствует себя сегодня так неуверенно после заявлений российского министра финансов о том, что обменный курс рубля невозможно предсказать. Это, возможно, стало намеком рынку от властей о том, что экспортерам выгоден слабый рубль», – обратила внимание эксперт.

Согласно ее прогнозу, в ближайшее время доллар снова не выйдет за рамки коридора 67-68,5 рубля, а евро переместится в диапазон 78-79,5 рубля.

Стоит отметить, что по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России установил на завтра, 29 августа, официальный курс доллара на уровне 67,3911 рубля (-0,5 копейки), курс евро повышен почти на полрубля до 78,7600. При этом текущие биржевые курсы валют уже выше этих значений.

Накануне первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что предсказать в какую сторону будет колебаться курс рубля в условиях санкций практически невозможно.

«Вы никогда не угадаете, как и любые простые люди, как будет себя вести валюта. Она зависит от в последнее время настроений, рисков, санкций – будут введены, не будут введены. Второе – это ставка в Штатах (ставка ФРС США). Третье – это настроение инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов… Четвертое – мы с ЦБ прекратили покупки для резервов, на укрепление повлияло», – цитирует Силуанова РИА «Новости».

Как считает заместитель председателя правления, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач, к концу года российская валюта может замедлить падение и зафиксироваться на значении 65-66 рублей за доллар. Однако при падении цен на нефть до $55-60 за баррель возможен и новый обвал.

«Я думаю, что сейчас и коррекцию рубль должен отыграть, потому что цены на нефть высокие. Кто хотел убежать, уже убежал», – цитирует Клепача «Ведомости».

При этом, как отмечает портал banki.ru, эксперт отметил, что существует риск того, что «деревянный» может несколько ослабнуть из-за снижения цен на нефть в конце 2018 – начале 2019 года. По его прогнозам, стоимость одного баррель может опуститься до $55-60.

«Да, мы ожидаем снижения (цены на нефть). Пока она выше, чем большинство прогнозов и ожиданий. Мы думаем, что до 50 долларов с лишним – 60 долларов она должна снизиться, вопрос в том, как санкции против Ирана будут работать и как они ударят по его нефтяной отрасли, как поведет себя Саудовская Аравия, которая будет, скорее всего, компенсировать возможные ограничения поставок. Я думаю, что где-то до 55-60 долларов (за баррель) цена уйдет», – сказал он.

Клепач в то же время подчеркнул, что пока оснований ни для паники, ни для обвала нет.

Напомним, что в текущем месяце курс рубля к доллару и евро резко упал. 1 августа стоимость евро на Московской бирже чуть превышала 73 рубля, а курс доллара – 62,5-63 рубля, на прошлой неделе, когда Центробанк в интересах Минфина начал закупку валюты, курс рубля резко пошел вниз. Доллар превысил отметку в 69 рубля, а евро почти достиг 80 рублей.

Падение российской валюты началось после анонсирования новых антироссийских санкций. Накануне вступила в силу первая часть ограничений, которая включает запрет на оказание помощи России (за исключением гуманитарной), на поставку оружия и финансирование подобных сделок, на экспорт товаров двойного назначение, а также отказ в кредитовании со стороны государственных учреждений США.

Второй блок санкций может быть введен через 90 дней – в конце ноября, если Россия не предоставит гарантии неприменения химического оружия. Этот «пакет» ограничений предполагает существенное снижение дипломатических отношений, приостановку полетов в США для «Аэрофлота», запрет на кредитование российских юридических лиц и почти полное ограничение экспорта и импорта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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