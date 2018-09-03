Рубль опять «штормит» на бирже: несмотря на падение официальных курсов валют

Сегодня после утренних торгов на Московской бирже Банк России понизил официальные курсы американской и европейской валюты, но российский рубль продолжает штормить. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на биржевых торгах евро и доллар опять устремились вверх.

Как сообщил регулятор, официальный курс «американца» на завтра понижен почти на 30 копеек – до 67,7443 рубля. Официальный курс евро на 4 сентября упал почти на 86 копеек – до 78,6376 рубля.

Между тем на биржевых торгах российская валюта возобновила обвал. К 15:10 мск евро и доллар продавались существенно выше: курс «американца» вернулся на уровень 68,10 рубля, «европейца» – 79,11.

Эксперты отмечают, что на рубль продолжает оказывать давление санкционная тема, подпитываемая эскалацией вокруг Сирии. Аналитик ФГ «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский обратил внимание, что одновременно США и их союзники обвинили президента Сирии Башара Асада в подготовке атаки с использованием химического оружия. Генштаб РФ, в свою очередь, заявил о том, что готовится провокация.

Вместе с тем эксперт отметил, что в минувшую пятницу, несмотря на рост напряженности вокруг Сирии, наблюдалось укрепления рубля, и если эскалация на Ближнем Востоке хотя бы не будет расти, укрепление рубля может продолжиться. Однако Голубовский не ожидает, что первая волна укрепления будет сильной. «Нефть подает признаки краткосрочной слабости, так что больших успехов на текущей неделе рубль не разовьет», – говорится в обзоре аналитика.

Эксперт «БКС Брокер» Сергей Гайворонский со своей стороны отметил, что тревоги по поводу валют развивающихся рынков, к которым относится Россия, в целом этой неделе сохранятся. «Значит под давлением будут все валюты развивающихся рынков, и потенциал отскока у рубля небольшой», – считает он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.09.18

Пропаганда спасает рейтинг президента: политологи о новой программе Соловьева про Путина. / Эксперты предупредили о появлении вредоноса – убийцы антивирусов. / Минск оценил опасность поглощения Белоруссии Россией. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»