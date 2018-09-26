Тарифы на «коммуналку» в России поднимут в 2019 году дважды

Правительство России одобрило рост тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа из-за повышения ставки НДС, поддержав предложение Минэкономразвития.

Как сообщил журналистам глава МЭР Максим Орешкин, индексация с 1 января составит 1,7%, с 1 июля – 2,4%. «Правительство утвердило этот подход», – отметил министр.

Ранее в Минэкономразвития РФ предложили повысить тарифы ЖКХ в два этапа в 2019 году для компенсации поставщикам жилищно-коммунальных услуг роста НДС с 18% до 20% с 1 января будущего года. Первый этап должен быть проведен с начала года, повышение будет частичным – на 1,7%. Вторая индексация тарифов планировалась министерством на 2,4% с 1 июля 2019 года. Рост стоимости услуг не должен превысить прогноза по инфляции в 4,3%.

Отметим, что согласно действующему законодательству, индексация жилищно-коммунальных тарифов проводится один раз в году – с 1 июля, но из-за роста НДС Минэкономразвития предложило отказаться от этого правила, но только касательно 2019 года.

Добавим, 30 августа глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев выступил против предложения МЭР по индексации тарифов ЖКХ. Он заявил, что кабмин не учитывает, что двух третях регионов расценки выше обоснованного уровня, а в отдельных случаях могут в 20 раз его превышать. Артемьев также отметил, что в оставшейся трети регионов, где тарифы занижены, их повышение ведомство считает целесообразным. Чиновник пообещал направить «письма на эту тему» коллегам в правительство. Однако, судя по всему, правительство не прислушалось к замечаниям главы ФАС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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