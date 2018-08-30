«Это абсурдная история»: ФАС оценила планы правительства повысить тарифы ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выступила против предложения министерства экономического развития по индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в стране. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев. По его словам, в правительстве РФ не учитывают, что двух третях регионов расценки выше обоснованного уровня, а в отдельных случаях может в 20 раз его превышать.

«Поднимать всем – это абсурдная история. Поэтому нашим коллегам мы сейчас направим письма на эту тему», – заявил Артемьев, слова которого цитирует «Прайм».

По словам главы ФАС, его ведомство предлагает перевести излишек уровня тарифа в обязательные инвестиции. «Направить эти деньги, прежде всего, на ремонты, чтобы уменьшить потери воды в трубах, улучшить очистные сооружения, то есть, экологическое состояние среды. То есть, заставить эти деньги, которые потребитель оплатил, вложить в дело. Уменьшить потери электричества, безопасность увеличить», – сказал он.

Артемьев также отметил, что в оставшейся трети регионов, где тарифы занижены, их повышение ведомство считает целесообразным.

Ранее в Минэкономразвития РФ предложило в связи с повышением НДС провести индексацию тарифов ЖКХ в два этапа в 2019 году. Первый этап должен быть проведен с 1 января 2019 года, повышение будет частичным – на 1,7%, с учетом повышения НДС с 18% до 20%. Вторая индексация тарифов планировалась министерством на 2,4% с 1 июля 2019 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.18

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