Из-за нового законопроекта могут опустеть полки продуктовых магазинов

Новый законопроект о запрете на возврат продуктов поставщикам может оставить россиян без продуктов в выходные. Об этом заявили представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Минпромторг призвал депутатов не торопиться с принятием новой нормы и тщательно оценить возможные последствия.

Поправки в законы «Об основах госрегулирования торговой деятельности» и «О развитии сельского хозяйства», запрещающие возврат непроданного товара сетями поставщикам, был внесен в Госдуму в феврале. Авторы инициативы указывали, что в последнее время объем возвратов сильно вырос, при этом магазины зачастую отправляют обратно даже качественный товар, пишут «Известия». Парламентариев беспокоит то, что возвраты в основном касаются отечественных производителей. Если речь идет о зарубежных поставщиках, то возврата продукции практически не происходит.

В АКОРТ отметили, что запрет создает риск «невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни». Ритейлерам придется сократить закупки продукции из опасений, что они не смогут ее вернуть поставщику, если не успеют продать. Таким образом, при скачке спроса львиная доля партии может быть распродана в пятницу-субботу, а в воскресенье полки опустеют. В частности, это касается быстропортящихся продуктов со сроком годности до 10 дней, а такой товар занимает около половины торговой площади в сетях.

В Минпромторге считают, что излишнее регулирование торговой отрасли может негативно сказаться на всех участниках рынка. Там рекомендовали провести полноценную процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) как законопроекта, так и поправок к нему.

В свою очередь Минсельхоз предложил все же оставить право заключать договор между производителем и сетями с возможностью возврата товара, если он подписывается добровольно и его условия удовлетворяют интересам двух сторон.

В «Руспродсоюзе» отметили, что законодательно запретить возвраты все равно не получится. Участники рынка могут перейти на сделки обратного выкупа, которые оформляются обычным договором купли-продажи. В ассоциации предложили свой вариант: снижать стоимость продукции при сокращении срока годности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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