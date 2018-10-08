Данные о дефиците продуктов из-за нового закона Яровая назвала вбросом и грубым обманом

Информация о том, что полки российских продуктовых магазинов могут опустеть из-за нового законопроекта, запрещающего возврат продукции производителям, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала запугиванием и грубым обманом. По ее мнению, ритейлеры издеваются исключительно над отечественными производителями, возвращая товар, который не смогли продать.

«Запугивание дефицитом продуктов – не более, чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян», – цитирует Яровую «Говорит Москва». Вице-спикер предложила провести парламентские слушания, в которых должны принять участие отечественные производители и торговые сети, чтобы открыто обсудить этот вопрос.

Яровая назвала существующие договоры между поставщиками и ритейлерами, которые позволяют возврат непроданных продуктов, издевательством. «Между сторонами заключается договор купли-продажи, по которому производитель законно рассчитывает поставить товар и получить за это оплату. Он произвел, понес все затраты на выращивание в разных погодных условиях, переработку, рецептуру, качество, упаковку, а также заработную плату работникам, налоги, кредиты, – отметила Яровая. – Как и человек – покупатель, который приходит в продовольственный магазин, платит сразу деньги на кассе. Если купил лишнее и не съел – в магазин вернуть не имеет права. Честное распределение рисков».

При этом вице-спикер подчеркнула, что подобным образом ритейлеры поступают исключительно с отечественными производителями. Иностранным поставщикам торговые сети не имеют права ничего вернуть.

По словам Яровой, законопроект о возврате продуктов поддержали 75 регионов России, 9 отраслевых союзов производителей.

Ранее о возможном возникновении дефицита продуктов в магазинах сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). В АКОРТ отметили, что запрет создает риск «невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни». Ритейлерам придется сократить закупки продукции из опасений, что они не смогут ее вернуть поставщику, если не успеют продать. Таким образом, при скачке спроса львиная доля партии может быть распродана в пятницу-субботу, а в воскресенье полки опустеют.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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