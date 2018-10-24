Китайские банки отказываются обслуживать российские компании из-за санкций

Антироссийские санкции сильно осложняют работу компаний из РФ с банками Китая. Деньги попросту зависают в банковской системе. Москва прямо указывает Пекину на трудности с транзакциями, однако китайские власти не готовы решать вопрос и только обещают устранять перегибы на местах.

Барьеры, препятствующие своевременному проведению межбанковских платежей и открытию корреспондентских счетов, возникли еще с первыми санкциями, введенными в 2014 году, пишет «Коммерсант». По информации источников издания, китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний.

На протяжении трех лет проблему удалось решать, но в 2018 году ситуация ухудшилась с усилением санкционного давления. Примечательно, что банки КНР зачастую отказываются работать не только с компаниями, попавшими под ограничения, но и с другими фирмами и даже физлицами из России.

В сентябре представитель ЦБ РФ в Китае Владимир Данилов официально признал, что ситуация накалилась. «Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков», – сказал представитель регулятора.

В основном китайские банки работают с американскими и европейскими контрагентами. На долю российских компаний приходится лишь несколько процентов, объем торговли между странами исторически был невелик. Самые большие трудности наблюдаются в небольших региональных банках КНР, с которыми часто ведут дела российские контрагенты. Таким финансовым учреждениям легче отказаться от работы с фирмами из России, чем подвергать риску весь банк, которому грозят огромные штрафы за нарушение санкционного режима.

«Многие китайские банки просто не успели нанять специалистов по оценке рисков в отношениях с Россией, которые широко представлены в европейских банках. Поэтому им легче заблокировать любые трансакции с россиянами, чем разбираться», – указывают эксперты. Деньги из России юрлицам лучше не получать, они «просто зависнут в системе», а в договорах страну вообще упоминать не стоит, говорят проживающие в Китае россияне.

Москва регулярно поднимает этот вопрос на переговорах с Пекином, но пока результаты весьма скромные. Китайцы лишь выражают сочувствие, хлопают по плечу и обещают исправить перегибы на местах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.18

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