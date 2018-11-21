России предрекли замедление экономики: прогноз ухудшен

Экономика России вырастет в текущем году на 1,6%, следует из обновленного прогноза Организации экономического сотрудничества и развития. В сентябре ОЭСР ожидала рост ВВП России по итогам года на уровне 1,8%.

Прогноз по росту отечественной экономики на 2019 год сохранен на уровне 1,5%. Кроме того, организация ожидает, что в 2020 году ВВП России ускорится до 1,8%.

В ОЭСР оценили повышение НДС в начале 2019 года: эксперты прогнозируют, что это приведет к временному сокращению уровня потребления, особенно среди малообеспеченных граждан.

ОЭСР понизила прогноз роста мировой экономики в 2019 и в 2020 годах до 3,5% из-за торговых конфликтов и ужесточения финансовых условий. По итогам прошлого года мировая экономика увеличилась на 3,6%.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее в Минэкономразвития России пересмотрели прогноз по росту ВВП в текущем году, снизив показатель с 1,9% до 1,8%. Помимо этого, был изменен прогноз на 2019 год до 1,3% с 1,4%, что связали с решением правительства о повышении ставки НДС с 18% до 20%. Центробанк полагает, что российская экономика подрастет в пределах 1,5-2,0% в текущем году.

Напомним, рост российской экономики в 2017 году составил 1,5%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.11.18

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