МВФ улучшил прогнозы по росту российского ВВП

МВФ опубликовал Аналитики Международного валютного фонда (СВФ) скорректировали свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году в сторону увеличения до 1,8%. Такие прогнозы содержатся в регулярном аналитическом докладе организации о перспективах мировой экономики World Economic Outlook.

Корректировка составила 0,3 процентных пункта. Отметим, что в июльском прогнозе МВФ оценивал рост валового продукта в России в 2019 году в 1,5%. При этом прогноз роста экономики страны на 2018 год остался прежним, и составил 1,7%. Из доклада следует, что прогнозы аналитиков в части укрепления российской экономики были основаны на повышении мировых цен на нефть и росте внутреннего спроса.

Кроме того, эксперты позитивно оценили системные изменения в российской финансовой сфере. В частности, среди достижений России был назван процесс дедолларизации. «В России в последние годы был достигнут значительный прогресс в поддержании финансовой стабильности. Он включает в себя закрытие слабых банков, реализацию запланированных реформ, принятие мер по сокращению зависимости от доллара и увеличение рисков по необеспеченным потребительским и ипотечным займам», – говорится в отчете. Впрочем, аналитики считают, что «эффективность, конкурентность и качество управления в банковской системе все еще должны быть улучшены».

Что касается прогнозам по экономике стран, входящих в СНГ, в октябре они улучшились. Ожидаемый рост для всего постсоветского региона в 2018 году ожидается на уровне в 2,3% и в 2019 году – на уровне в 2,4%. Одним из лидеров роста может стать Казахстан с темпами роста ВВП в 3,7% в 2018 году и 3,1 – в 2019.

Примечательно, что прогноз по общемировому ВВП аналитики МВФ понизили. «В настоящий момент, в октябре 2018 года, прогноз менее сбалансирован и гораздо более расширен, по сравнению с апрельскими оценками. Экономический рост в США остается устойчивым, но мы понизили краткосрочные перспективы роста для Еврозоны, Кореи и Великобритании», – говорится в докладе.

Как отмечает РБК, Центробанк России ранее опубликовал собственные сценарии развития российской экономики. Базовый макроэкономический сценарий предполагает устойчивый рост в странах – торговых партнерах, нормализацию денежно-кредитной политики в развитых экономиках и снижение цен на нефть до $55. Если события будут развиваться по этому сценарию, то ЦБ прогнозирует замедление российской экономики, с понижением ожиданий до 1,2-1,7% с 1,5-2% в 2019 году. В 2020-2021 году в базовом прогнозе регулятор ожидает более быстрого роста – на 1,8-2,3%, при этом регулятор рассчитывает, что он «будет обеспечиваться преимущественно повышением производственного потенциала российской экономики».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.10.18

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