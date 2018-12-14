России грозит дефицит алмазов

Министерство природных ресурсов и экологии прогнозирует дефицит алмазов в России. Власти намерены уделить больше внимания разработкам в Карелии.

По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, алмазы в России в будущем будут находиться в зоне дефицита, так как вырабатываются месторождения в Якутии. «Нам, безусловно, алмазы нужны, и в Карелии в этом плане очень серьезный потенциал», – цитирует министра «Интерфакс».

Кобылкин отметил, что сейчас проводятся изыскания на алмазы в Зареченско-Соколоозерской площади с общим объемом финансирования 171 млн рублей. «К 2020 году мы планируем поисковые работы на алмазы в пределах Сортавальской площади», – добавил глава Минприроды.

Напомним, авария на карьере «Мир» в Якутии произошла 4 августа 2017 года, в момент происшествия в шахте находился 151 человек. 142 горняка были успешно эвакуированы сразу, еще один шахтер поднялся на поверхность спустя сутки. 28 августа было принято решение остановить поисково-спасательную операцию в связи с риском затопления шахты и угрозой жизни спасателей. Тела восьми пропавших горняков так и не были найдены. В ноябре того же года комиссия Ростехнадзора, расследовавшая причины аварии, приняла решение о прекращении эксплуатации рудника.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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