Россиян хотят лишить подарочных карт: сертификаты магазинов используют для отмывания денег

Национальная платежная ассоциация (НПА) предлагает ввести регулирование оборота подарочных пластиковых карт. По мнению экспертов, такой пластик используют мошенники для отмывания и незаконного обналичивания средств.

В письме НПА, адресованном в ФАС и Росфинмониторинг, говорится, что подарочные карты магазинов нужно приравнять к банковским платежным инструментам. Таким образом ритейлерам придется сотрудничать с кредитными организациями, а выпуск такого пластика будет производиться с соблюдением всех требований по идентификации, пишут «Известия». Есть и другой вариант: покупатель будет вносить предоплату в магазин, после чего картой сможет пользоваться только он сам, передать третьему лицу пластик будет невозможно.

В НПА отметили, что в настоящее время с помощью подарочных карт можно обналичить денежные средства до 1 млн рублей. При этом оценить объем рынка таких сертификатов из-за отсутствия регулирования сейчас невозможно. Сегодня по законодательству о противодействии отмыванию доходов анонимные карты, которые могут передаваться третьим лицам, кредитные организации могут выпускать на сумму не более 15 тысяч рублей. Несмотря на это есть случаи, когда торговые сети выпускают пластик с многоразовым пополнением до 999 тысяч рублей.

Такие карты могут использоваться для обналичивания и отмывания денег. Например, определенные суммы из оборота компании по безналичному расчету направлять на закупки подарков для своих партнеров. А дальше эти карты обналичивать, занимаясь их перепродажей.

В свою очередь ритейлеры считают, что введение регулирования в сфере подарочных сертификатов ущемляет интересы потребителей. При этом невозможность передать карту другому лицу убивает весь смысл такого подарка.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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