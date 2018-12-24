ЦБ отреагировал на идею запретить выпуск подарочных карт магазинами

Центробанк отрицает планы по введению запрета на выпуск магазинами подарочных карт. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Банке России отметили, что подобные инициативы периодически высказывают отдельные участники платежного рынка. Но «их целесообразность требует серьезной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя», заявили в ЦБ (цитата по RNS).

Ранее сообщалось, что Национальная платежная ассоциация, в которую входят операторы платежных систем, обратилась в Федеральную антимонопольную службу и Росфинмониторинг с предложением ввести регулирование оборота подарочных пластиковых карт. «Известия», ссылаясь на экспертов, отмечали, что такой пластик используют мошенники для отмывания и незаконного обналичивания средств. По мнению членов НПА, введение регулирования в сфере подарочных сертификатов поможет бороться с мошенничеством и незаконной обналичкой.

В свою очередь ритейлеры считают, что предложенная мера ущемляет интересы потребителей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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