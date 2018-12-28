Аналитики назвали самые востребованные в 2019 году профессии

В 2019 году наиболее востребованной профессией станет разработчик мобильных приложений для iOS и Android. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные SuperJob.ru.

Аналитики портала отмечают, что на одну вакансию претендуют менее двух человек на место. При этом средняя зарплата таких специалистов по Москве – 130-140 тыс. рублей, максимальная – 300 тыс. рублей.

Эксперты также ожидают рост спроса на дизайнеров UI/UX, занимающихся созданием интерфейсов различных платформ или сайтов. Конкурс среди них составляет 2,5 человека на вакансию. В столице их средняя зарплата достигает 110-120 тыс. рублей, максимум – 250 тыс. рублей.

Топ-3 замыкают специалисты по тестированию, спрос на которых, по мнению аналитиков, поднимается из-за роста требований к качеству программных продуктов на рынке. Конкуренция составляет 2,5 соискателя на место. В Москве такие специалисты зарабатывают в среднем 80-90 тыс. рублей. Их максимальная зарплата – 250 тыс. рублей.

По оценкам экспертов, в новом году продолжится рост спроса на аналитиков данных, чьи услуги востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. На одну вакансию претендуют около 4,5 человека. Наиболее высокий доход у аналитиков BigData, которые в среднем получают 140-150 тыс., а зарплатный максимум – 250 тыс. рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.12.18

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