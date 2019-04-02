Минтруд перечислил профессии с самой высокой зарплатой в РФ

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые и перспективные профессии в России. Ими оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки, следует из данных исследования, проведенного ВНИИ труда. Таким специалистам предлагается зарплата от 100 тыс. рублей, сообщает RT.

Второе место в рейтинге разделили специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров, чья зарплата начинается от 95 тыс. рублей.

На третьем месте располагаются специалисты по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитики и специалисты по моделированию процессов термической обработки, которые получают от 90 тыс. рублей.

Кроме того, в рейтинге оказались специалисты по потребительскому кредитованию, которым готовы платить от 85 тыс. рублей.

Во ВНИИ труда отметили, что спрос на все вышеперечисленные профессии превышает предложение, и с учетом уровня заработной платы их можно отнести к перспективным.

В Минтруде отметили, что мониторинг вакансий проводился на основе данных открытых источников.

Ранее аналитики SuperJob.ru назвали самые востребованные в 2019 году профессии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.04.19

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