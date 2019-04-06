Самые дорогие вакансии: кому работодатели готовы платить больше 500 тысяч рублей

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий апреля составлен порталом hh.ru. Самые высокие зарплаты предлагают управленцам высшего звена и программистам. Работодатели готовы платить им полмиллиона рублей в месяц и даже больше.

Согласно данным рейтинга, 500 тысяч рублей предлагают в Москве операционному или генеральному директору с опытом не менее 6 лет на руководящей должности, сообщает «Российская газета». Помимо этого, претендент должен свободно владеть английским языком.

Также в столице за 600 тысяч рублей можно попытаться устроиться директором по информационным технологиям.

В Туле заплатят от 400 до 700 тысяч рублей специалисту VP PROD с опытом участия в международных проектах.

IT-специалистам обещают платить чуть меньше, однако от них не всегда требуется присутствие в офисе. В частности, вакансия «на удаленке» Senior PHP разработчик предполагает зарплату от 230 до 325 тысяч рублей, PHP Developer – 230-300 тысяч рублей, Golang разработчик – 260 тысяч рублей.

Специалисты портала hh.ru анализировали вакансии, размещенные в профессиональных областях «Высший менеджмент», «Маркетинг и реклама», а также предложения с пометкой «удаленная работа».

При этом отмечается, что средний уровень предлагаемой в России зарплаты по всем профобластям составляет 42,2 тысячи рублей.

Ранее, на этой неделе список самых высокооплачиваемых и перспективных профессий в России составили эксперты Минтруда. Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Таким специалистам предлагается зарплата от 100 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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