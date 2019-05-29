Самые нужные профессии в России: опубликован рейтинг Минтруда

Работодатели назвали самые нужные профессии в России. Топ-20 возглавили продавец-кассир и повар. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководства организаций, проведенного ВНИИ труда для уточнения перечня профессий рабочих и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда. Рейтинг опубликован в «Справочнике профессий» Минтруда РФ.

Всего в опросе участвовали 26,9 тысячи работодателей. Профессию продавца-кассира указали в 980 случаях. На второй строчке – повар (892 упоминания). Третьей в рейтинге оказалась профессия педагога профессионального обучения и дополнительного профессионального образования – 557 упоминаний. В пятерку рейтинга также вошли юрист и специалист по социальной работе.

Кроме того, работодатели нуждаются в медсестрах, специалистах по закупкам, делопроизводителях, бухгалтерах, фармацевтах, программистах, а также электромонтерах и слесарях.

В качестве основных причин востребованности вышеперечисленных профессии организации называют текучесть кадров (43%), расширение производства (21%) и освоение новых видов продукции (12%). Работодатели нуждаются в специалистах высокого и среднего уровня квалификации – соответственно 46% и 47%. Неквалифицированных сотрудников готовы принять на работу только 7% организаций.

Как сообщал «Новый День», в апреле эксперты Минтруда составили список самых высокооплачиваемых и перспективных профессий в России. Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Таким специалистам предлагается зарплата от 100 тысяч рублей.

Список самых высокооплачиваемых вакансий тогда представил и портал hh.ru. Самые высокие зарплаты предлагают управленцам высшего звена и программистам. Работодатели готовы платить им полмиллиона рублей в месяц и даже больше.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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