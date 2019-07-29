В России не хватает токарей и слесарей

Специалисты по подбору персонала опросили работодателей и выяснили, специалистов каких профессий не хватает больше всего. Оказалось, что российским предприятиям очень нужны рабочие руки.

Как показали результаты исследования компании HeadHunter, 43% опрошенных заявили, что им не хватает квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным образованием. 41% сталкиваются с нехваткой кадров с высшим техническим образованием, передает РИА «Новости».

В частности, российские работодатели нуждаются в токарях, слесарях, техниках на заводе и специалистах других рабочих профессий. При этом большая часть представителей предприятий заявили, что ждут от работников добросовестности и дисциплины, специализированных знаний, а также готовности учиться и повышать квалификацию.

При этом на практике только треть кандидатов демонстрируют профессиональные навыки, готовность переобучаться показывает лишь каждый пятый, 28% действительно добросовестно могут исполнять свои обязанности.

В исследовании приняли участие 463 специалиста по кадрам, в числе опрошенных директора и менеджеры по персоналу, собственники бизнеса, руководители территориальных офисов, менеджеры по обучению и оценке персонала и кадровому делопроизводству.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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