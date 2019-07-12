Наиболее распространенные профессии исчезнут в России через 10 лет

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» предсказали сроки исчезновения наиболее распространенных в России профессий. По словам ученых, через 10 лет цифровые сервисы заменят монотонный труд.

Вероятность того, что через 10 лет в России не станет охранников, технических переводчиков, водителей и продавцов, составляет 90%, заявил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. Уже сейчас большинство фирм отказываются от услуг бухгалтера, менее востребованной становится и профессия почтальона, пишет ТАСС.

«Две самых больших профессии, самых массовых профессии в нашей родной стране – это водитель персонального автомобиля и продавец. По семь миллионов человек, то есть по 10% рынка труда. Представляете себе шок, который мы испытаем», – подчеркнул Кузьминов.

На смену монотонному умственному труду придут алгоритмы цифровых сервисов. Эта тенденция, по словам эксперта, наблюдается уже сейчас.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.07.19

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