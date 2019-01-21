ЕАЭС уравняет акцизы на сигареты в борьбе с нелегальным рынком табака

Государства – члены Евразийского экономического союза договорились уравнять принципы ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Ожидается, что это поможет в борьбе с нелегальными поставками сигарет в страны, где акциз выше.

К соглашению о гармонизации ставок акцизов государства – участницы ЕАЭС пытаются прийти с 2012 года, пишет РБК. Как сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в конце ноября 2018 года члены союза достигли договоренностей по этому вопросу впервые.

Планируется, что с 2024 года при расчете локальных ставок акциза на сигареты участницы ЕАЭС будут исходить из индикативной ставки 35 евро за 1 тысячу сигарет с отклонениями не более 20% как в большую, так и в меньшую сторону. В Минфине РФ пояснили, что сейчас идет внутригосударственное согласование.

Разница в налогах с соседними странами – драйвер роста серого рынка в России: доля контрафакта и контрабанды табака за год удвоилась. Например, в третьем квартале 2018 года она составила 8,4% от общего объема рынка по сравнению с 4,5% в июле-сентябре 2017 года.

Дело в том, что из-за более высоких акцизов сигареты в РФ стоят в полтора-два раза дороже, чем у партнеров по Таможенному союзу. Так в России пачка сигарет стоит в среднем 105 рублей, в Белоруссии – 32 рубля, в Армении – 50 рублей, а в Киргизии – 53 рубля.

Именно поэтому самый быстрый рост доли нелегальных сигарет замечет на территориях, примыкающих к границам с Белоруссией и Казахстаном. Почти треть всего контрафакта табака в России – это белорусские сигареты.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

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