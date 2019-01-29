Объем нелегальной торговли России с другими странами оценили в 45 млрд долларов

Аналитики подсчитали объем теневых финансовых потоков в торговле России с индустриально развитыми странами. В общей сложности нелегальные импортно-экспортные операции составляют около 45 млрд долларов. Об этом говорится в отчете Global Financial Integrity.

Эксперты брали за основу данные статистики ООН и МВФ за 2015 год, передает РБК. По оценке специалистов, потенциальный незаконный приток средств в Россию составляет 24,6 млрд долларов, отток – 20,4 млрд долларов.

GFI поясняют, что эти цифры основаны на оценках фальсификации данных в счетах-фактурах при импортно-экспортных операциях. В частности, компании идут на различные ухищрения, чтобы отмыть деньги, уменьшить размер подлежащих уплате импортных пошлин, а также обойти ограничения при ввозе/вывозе капитала.

По объему искажения данных в счетах-фактурах Россия занимает четвертое место после Китая (376,4 млрд долларов), Мексики (67 млрд долларов) и Польши (47,2 млрд долларов).

Примерно пятая часть всего задекларированного объема импортно-экспортных операций России со странами с развитыми экономиками – потенциальная фальсификация.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.19

Министр Кобылкин уволил замглавы «Росгеологии» из-за скандального видео. / «Титановая долина» не будет платить земельный налог в бюджет Екатеринбурга. / Прокуратура проверяет обоснованность тарифов на вывоз мусора в Тюмени. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»