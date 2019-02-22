Триллионы рублей: Росфинмониторинг подсчитал объем теневой экономики в России

Доля теневой экономики в России в 2018 году достигла 20,7 триллиона рублей и составила около 20% ВВП. Таковы данные предварительной оценки Росфинмониторнга, которые приводит РБК. Данная цифра превысила расходы всего федерального бюджета на 2019 года, на которые приходится 18 триллионов рублей.

По данным ведомства, объем теневой экономики снижается на протяжении последних трех лет. Так, в 2015 году он составлял 23,4 триллиона рублей при ВВП в 83,1 триллиона рублей. В 2016 году доля теневой экономики составляла 28,3% ВВП, или 24,3 триллиона рублей, в 2017 году резко снизилась – до 20,5% ВВП, или 18,9 триллиона рублей.

Росфинмониторинг отмечает, что за последние годы объемы выводимых за границу средств «существенно снизились», поступление теневых финансовых потоков из-за рубежа также «значительно сократилось». Издание предполагает, что резкое сокращение теневой экономики в 2017 году было связано в том числе с изменением методики Росфинмониторинга, который отказался учитывать некоторые показатели при подсчете.

Ведомство не раскрывает методику оценки теневой экономики, но известно, что она включает в себя серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей и выплату серых зарплат. Профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский предполагает, что Росфинмониторинг учитывает скрытую экономику (законное производство, скрываемое от налогообложения и административных процедур) и криминальное производство (наркотики, торговля оружием), но не принимает во внимание неформальное производство (к примеру, «гаражная экономика»). В противном случае, это могло бы прибавить к теневой экономике не менее 10% ВВП.

Как сообщал РИА «Новый День», в апреле прошлого года бизнес-омбудсмен Борис Титов на полях IV международного экономического форума в Ялте заявил о продолжающемся росте теневой экономики в России. По его словам, на теневой сектор приходится от 35% до 50% ВВП. «Это большая часть взаимоотношений в обществе, значительные средства и ресурсы, производство услуг и товаров для населения», – отмечал Титов.

По мнению бизнес-омбудсмена, теневую экономику нужно не уничтожать, а выводить в легальное поле, создавать комфортные условия, чтобы предпринимателям было выгодно работать «в белую». Для этого нужно снизить налоговую нагрузку, перейти к системе патентов с гибкими сроками действия, которые, по словам Титова, не будут большим обременением для малого бизнеса и смогут быть оформлены «за пять минут».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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