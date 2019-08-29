Росстат подсчитал размер теневой экономики России

Объем теневой экономики России в 2017 году составил 11,7 трлн рублей, следует из данных Росстата о национальных счетах за 2014-2018 годы. Размер неформального сектора за данный период равен 12,7% ВВП. Самая высокая доля скрытой экономики приходится на сферу недвижимости, сельское хозяйство, торговлю и строительство, сообщает РБК, проанализировав официальную статистику.

Теневой рынок охватывает большинство операций в сфере недвижимости – почти 71%. В сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве формируется 1,4% неучтенного ВВП. Столько же приходится на сферу оптовой и розничной торговли и ремонт автотранспорта. На третьей строчке – строительство, в котором в тени находится почти 16% всех операций.

По оценке Росстата, неформальная деятельность полностью отсутствует в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, а также в секторе водоснабжения и утилизации отходов.

Из данных ведомства также следует, что доля скрытой экономики в ВВП снижается. К примеру, в 2014 году она оценивалась в 13,8% ВВП, а в 2015-2016 годах – уже 13,2%. При этом ее абсолютный объем остается примерно одинаковым: 10,9 трлн рублей в 2014 году против 11,4 трлн рублей в 2016-м.

По мнению директора Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексея Пономаренко, жители РФ остаются в неформальной экономике, чтобы избежать избыточного государственного регулирования, высоких налогов. Кроме того, полагает эксперт, люди предпочитают работать в тени, потому что в официальном секторе очень мало предложений работы с высокой оплатой труда.

Согласно данным Росстата, в экономике России по состоянию на конец 2018 года неформально заняты 14 млн человек (19,3% в общей численности занятых). Скрытый фонд оплаты труда (зарплаты в конвертах в официальном секторе и зарплаты в неофициальном секторе) составил в прошлом году 12,6% ВВП – более свыше 13 трлн рублей.

Согласно даннным предварительной оценки Росфинмониторинга, доля теневой экономики в России в 2018 году достигла 20,7 трлн рублей и составила около 20% ВВП. По данным ведомства, объем теневой экономики снижался на протяжении последних трех лет. Так, в 2015 году он составлял 23,4 трлн рублей при ВВП в 83,1 трлн рублей. В 2016 году доля теневой экономики составляла 28,3% ВВП, или 24,3 трлн рублей, в 2017 году резко снизилась – до 20,5% ВВП, или 18,9 трлн рублей.

Напомним, в апреле прошлого года бизнес-омбудсмен Борис Титов на полях IV международного экономического форума в Ялте заявил о продолжающемся росте теневой экономики в России. По его словам, на теневой сектор приходится от 35% до 50% ВВП. Титов полагает, что теневую экономику нужно не уничтожать, а выводить в легальное поле, создавать комфортные условия, чтобы предпринимателям было выгодно работать «в белую». Для этого нужно снизить налоговую нагрузку, перейти к системе патентов с гибкими сроками действия, которые, по словам бизнес-омбудсмена, не будут большим обременением для малого бизнеса и смогут быть оформлены «за пять минут».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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