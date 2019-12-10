Из-за теневой занятости российская казна недополучает 3 трлн рублей

Около четверти трудовых доходов россиян невидимы государству, налоги с зарплат не платят 13 млн человек. Такие данные приводит рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» на основе сравнения данных Федеральной налоговой службы и Росстата.

Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, передает РБК со ссылкой на НКР. Если предположить, что каждый из них получает среднюю для своего региона зарплату, то недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн рублей, из которых 0,9 трлн рублей – налог на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн рублей – страховые взносы во внебюджетные фонды.

«Основная масса таких работников сконцентрирована в сферах услуг, ремонта и мелкого производства. Государство не располагает ни стимулами для добровольной легализации подобного рода доходов, ни мерами административного воздействия на данную категорию граждан, а любые попытки установить контроль над выплатами через банковскую систему приведут к обналичиванию всех расчетов в этой сфере», – указывают экономисты.

По мнению директора центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрея Покиды, оценка недополученных доходов от неформальной занятости в 3 трлн рублей выглядит вполне правдоподобной. Ранее специалисты РАНХиГС провели собственное исследование теневого рынка труда, которое показало, что общий оборот заработанных неформально занятыми россиянами средств составил порядка 10 трлн рублей.

Эксперты НКР оценили данные ФНС о зарплатах, с которых был уплачен НДФЛ, и сравнили результаты со статистическими данными Росстата. Численность работающих россиян, по данным налоговиков, на 22% меньше, чем по сведениям Росстата. Платят налоги 58,9 млн человек, следует из статистики налоговой службы, Росстат же оценивает число работающих в 72,3 млн человек. Таким образом, 13 млн россиян заняты неофициально, сделали вывод в НКР.

Доля работающих в тени превышает 30% в 22 субъектах РФ. Рекордный показатель зафиксирован в Дагестане – 70%. Там же отмечен самый высокий разрыв между числом работающих и уплачивающих НДФЛ – 30%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.12.19

Ставка по «Дальневосточной ипотеке» составит 2%. / Бизнес предупредил власть об уходе в тень из-за резкого роста налога на имущество. / Администрация Екатеринбурга потратит еще пять миллионов на центральный ледовый городок. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»