Налоговики выявили высокий уровень «серых» зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) выявила расхождение в расходах россиян с их доходами, что говорит о высоком уровне «теневых» зарплат. Об этом заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.

По ее словам, ФНС учитывала фактор закредитованности населения. Однако данные Росстата говорят о том, что расходы значительно превышают доходы граждан, передает РИА «Новости». «Так, в республике Татарстан превышение составило 44,8%, или 458 миллиардов рублей в 2017 году, а в Саратовской области – 31,5%, или 141 миллиард рублей», – сказала Бондарчук на совещании, посвященном реализации федеральной программы по легализации теневой заработной платы.

Замглавы ФНС подчеркнула, что, несмотря на существующие программы развития регионов, планы повышения доходов региональных бюджетов, работу комиссий по легализации налоговой базы по НДФЛ, «обеление экономики идет медленными темпами».

При этом уровень официальной зарплаты на предприятиях часто оказывается не только ниже минимального размера оплаты труда – 11 280 рублей в месяц, – но и прожиточного минимума, устанавливаемого органами власти субъектов.

«Следовательно, существенная часть доходов граждан находится в «серой» зоне, а значит – не работает на развитие экономики регионов. Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями – совместными усилиями переломить этот негативный тренд», – заключила Бондарчук.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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