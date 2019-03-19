Банк России заново определил теневые отрасли экономики

Банк России раскрыл информацию о секторах экономики, формирующих спрос на теневые финансовые услуги по итогам 2018 года. Как следует из оценки регулятора, основная часть таких сомнительных операций проводилась компаниями строительного сектора (29%) и сферы услуг (охрана, клининг, реклама – 21%).

Источник: официальный сайт Банка России

Теневыми операциями регулятор считает услуги, «направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и в коррупционных целях».

Как сообщал «Новый День», в ноябре прошлого года Банк России подготовил первый аналогичный доклад за полугодие. Тогда по итогам шести месяцев среди потребителей теневых услуг также оказались строительная отрасль с долей 30% и оптово-розничная торговля с долей 33%. При этом пятая часть от общего объема спроса формировалась сектором строительных и промышленных товаров, на торговлю товарами народного потребления приходилось меньше 13%, на сектор услуг – 21% рынка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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