Строительство и торговля оказались в лидерах теневого рынка обналички в России

Центробанк впервые опубликовал данные о том, какие сферы российской экономики являются основными в теневом секторе финансового рынка. Наибольший объем приходится на строительство и оптово-розничную торговлю. По словам экспертов, специфика этих отраслей позволяет без особо труда легализовать преступные доходы и выводить деньги за рубеж.

За первые шесть месяцев текущего года среди потребителей теневых услуг оказались строительная отрасль с долей 30% и оптово-розничная торговля с долей 33%. Об этом говорится в докладе «Секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги», подготовленном департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

Кроме того, пятая часть от общего объема спроса формируется сектором строительных и промышленных товаров, на торговлю товарами народного потребления приходится меньше 13%, на сектор услуг – 21% рынка.

Теневыми операциями регулятор считает услуги, «направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и в коррупционных целях», пояснили в Центробанке.

Ранее оценить доли потребителей теневых финансовых услуг было очень сложно из-за длинной цепочки транзитных платежей (пять-семь уровней) между конечными операциями. Благодаря мерам по очищению финансового рынка от недобросовестных игроков число уровней значительно сократилось – до одного-трех.

95% операций по обналичиванию средств стабильно приходится на выдачу со счетов физических и юридических лиц, следует из статистики регулятора. В то же время меры по борьбе с обналичиванием средств привели к тому, что эти операции стали нерентабельными. Ставки на обналичку за последние пять лет выросли с 3% до 17%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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