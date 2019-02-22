Надзорные органы не увидели нарушений в продаже «девятка» яиц

Министерство промышленности и торговли, а также Федеральная антимонопольная служба не нашли нарушений со стороны компаний, продающих яйца куриные в упаковке по девять штук. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

На запрос парламентария в Минпромторге ответили, что в технических регламентах Таможенного союза говорится об обязательном соответствии информации на этикетке и содержимого упаковки. Однако там нет четких указаний о количестве единиц продукта в пачке, передает ТАСС.

«Таким образом, соответствие количества продукции, указанного в маркировке, количеству упакованной пищевой продукции не может являться введением потребителя в заблуждение», – указывается в письме, направленном депутату.

В ФАС отметили, что в продаже яиц по девять штук в упаковке или в таре дробных объемов иной продукции нет каких-либо нарушений антимонопольного законодательства. Впрочем, в службе допустили, что подобные действия хозяйствующих субъектов могут нарушать нормы законодательства РФ о защите прав потребителей, в этой ситуации должен разбираться Роспотребнадзор.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на прилавках магазинов появились упаковки с девятью яйцами. Многие посчитали такой ход уловкой производителей, которые маскируют повышение цен, уменьшая привычную для россиян фасовку.

В свою очередь на птицефабриках пояснили, что уже больше года продают и по шесть и по девять яиц в упаковке, а на рынке яйца и вовсе можно приобрести поштучно.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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