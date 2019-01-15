В Госдуме предложили запретить «девятки» яиц законом

Депутаты предложили ввести единый стандарт фасовки продуктов. Идея возникла после того, как в магазинах появились упаковки с девятью яйцами вместо стандартного десятка.

Инициатива принадлежит главе думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилу Дегтяреву, сообщает РБК. «Иногда люди только дома обнаруживают, что купили меньше, чем хотели, и чувствуют себя обманутыми. (...) Кажется, что упаковка выделяется более низкой ценой, а по сути из-за снижения веса идет переплата», – пишет парламентарий в письме министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Дегтярев предлагает прописать стандарты фасовки продуктов, входящих в состав потребительской корзины, в специальных ​нормативно-правовых актах. Согласно инициативе упаковка яиц должна быть кратна десяти штукам, фасовка молока – 0,25 л, крупы – 0,5 кг.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на прилавках магазинов появились упаковки с девятью яйцами. Многие посчитали такой ход уловкой производителей, которые маскируют повышение цен, уменьшая привычную для россиян фасовку.

В свою очередь на птицефабриках пояснили, что уже больше года продают и по шесть и по девять яиц в упаковке, а на рынке яйца и вовсе можно приобрести поштучно.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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