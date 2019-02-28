Минтруд отреагировал на прогноз о массовых увольнениях в России

Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с опровержением сообщений СМИ о прогнозируемых ведомством массовых увольнений весной.

«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются «массовые увольнения», не соответствуют действительности», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Минтруде заверили, что «в настоящее время ситуация на рынке труда стабильная». В ведомстве при этом сослались на прогноз Минэкономразвития России, согласно которому «в 2019-2021 годах численность безработных, по методологии Международной организации труда, будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек». В ведомстве также заявили, что общая безработица в России «останется на уровне 2018 года – примерно 4,7-4,8%».

Кроме того, в Минтруде отметили, что ведомство еженедельно проводит мониторинг рынка труда, который базируется на информации о планируемых увольнениях. «Численность планируемых увольнений отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе», – подчеркнули в министерстве.

«В целом динамика движения рабочей силы остается стабильной в течение последних лет», – указали в Минтруде.

Ранее сегодня газета «Известия» со ссылкой на данные мониторинга Минтруда сообщала, что весной под сокращение могут попасть до 115,7 тысяч россиян. Отмечалось, что потеря работы грозит сотрудникам сферы автомобилестроения, транспортной и банковской отраслей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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